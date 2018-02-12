Иск олигарха Дерипаски к Насте Рыбке начнут рассматривать 1 марта

Иск миллиардера Олега Дерипаски к Насте Рыбке (Анастасии Вашукевич) начнут рассматривать 1 марта в Усть-Лабинском суде Краснодарского края. Об этом сообщили адвокаты Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Они отметили, что судья Владимир Осипенко отказался показывать представителям Алексея Навального документы по иску Дерипаски. Судья заявил, что оппозиционер не является заинтересованной стороной в данном деле. Адвокаты ФБК и Навальный считают отказ незаконным. Оппозиционер напомнил, что его блог и расследование о коррупционных связях Дерипаски и вице-премьера России Сергея Приходько внесли в реестр запрещенной информации именно из-за иска миллиардера.

Документы, на основании которых ресурсы Навального и ссылки на них были запрещены, судья Осипенко также отказался показывать. Запрос подавали представители портала "Медиазона". Издание входит в число СМИ, которым грозит блокировка за публикации о расследовании Навального. Несмотря на это, судья завил, что права и интересы "Медиазоны" не затронуты.

Навальный обвиняет заместителя главы правительства России Сергея Приходько в коррупции. По данным оппозиционера, чиновник в августе 2016 года провел три дня на яхте Дерипаски. Зампред правительства и олигарх плавали на судне у берегов Норвегии вместе с "девушками из эскорт-агентств". Это стало известно из Инстаграма и книги одной из этих девушек – Насти Рыбки. Навальный считает "взяткой" то, что Дерипаска "катает на собственной яхте чиновника высочайшего ранга".

Кроме этого, как утверждает оппозиционер, Приходько за взятки приобрел в Москве и Подмосковье недвижимость на общую сумму почти в миллиард рублей. Дерипаска, в свою очередь, по мнению Навального, мог быть одним из посредников Кремля при вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Именно эту тему олигарх и Приходько якобы обсуждали на яхте.

Дерипаска и Приходько назвали расследование Навального "провокацией". Роскомнадзор по решению Усть-Лабинского суда Краснодарского края внес видеозапись расследования и блог Навального в реестр запрещенных сайтов. Ведомство также потребовало от Радио Свобода, "Медиазоны" и нескольких других изданий удалить публикации о расследовании. При этом решение суда, на которое ссылается Роскомнадзор, до сих пор не обнародовано.

Ролики с Дерипаской должны быть удалены из YouTube и Instagram до 14 февраля. Иначе, как заявляют в Роскомнадзоре, сервисы будут заблокированы.