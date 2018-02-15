Стрелок из флоридской школы состоял в расистской организации

Подозреваемый в нападении на учеников школы во Флориде с оружием 19-летний Николас Круз участвовал в деятельности организации "Республика Флорида" (Republic of Florida), которая отстаивает идеи превосходства белой расы. Об этом сообщил Ассошиэйтед Пресс лидер этой организации Джордан Джереб.

Молодой человек принимал участие в "боевых учениях" организации, которая выступает за создание во Флориде штата "только для белых".



15 февраля в школе во Флориде Круз открыл огонь и убил 17 человек. ФБР подтвердило, что в 2017 году у них были сведения, что некто под ник-неймом "Николас Круз" оставил на "Ютьюбе" комментарий, что "намерен стать профессиональным школьным стрелком". Тогда сотрудникам ФБР не удалось определить личность человека, опубликовавшего запись.