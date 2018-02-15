Белый дом обвинил Кремль в кибератаке "NotPetya"

Белый дом заявил, что в июне 2017 года российские военные провели самую разрушительную и дорогостоящую кибер-атаку в истории. Об этом говорится в сообщении пресс-службы американской администрации, распространенном в пятницу.

В нём отмечается, что кибер-атака, получившая название "NotPetya" , быстро распространилась по всему миру, нанося ущерб в миллиарды долларов в Европе, Азии и Америке.

В сообщении говорится, что эта кибератака стала "частью продолжающихся усилий Кремля по дестабилизации Украины" и явной демонстрацией участия России в конфликте.

"Это была также безрассудная и неизбирательная кибератака, которая не останется без международных последствий", - говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

В январе сообщалось, что в секретных докладах Центрального разведывательного управления США имеются сведения: за атакой вируса Petya.A на Украину стоят хакеры министерства обороны РФ, — Главного управления Генштаба. Об этом сообщала американская газета Washington Post со ссылкой на свои источники в ЦРУ. Американская разведка пришла к этому выводу в ноябре.

В ЦРУ отказались комментировать эту информацию. Кибератака вируса, который сначала был назван Petya.A (позже — NotPetya), произошла 27 июня. Вирус блокировал компьютерные системы компаний, требуя за разблокировку 300 долларов в биткоинах.

Позже стало известно, что таким образом хакеры заработали всего четыре биткоина. Больше всего от вируса Petya.A пострадали Россия и Украина, в частности, компьютерная система правительства, аэропорт "Борисполь", "Укрпочта", "Укртелеком", министерство инфраструктуры Украины, ряд банковских структур. В России хакеры атаковали "Роснефть" и "Башнефть", Банк Хоум Кредит. Сообщалось также о заражении компьютеров в ряде других стран.