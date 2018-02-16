Минкульт выдвинул новые обвинения в отношении кинотеатра "Пионер"

Министерство культуры России выдало пять новых административных протоколов московском кинотеатру "Пионер" – по одному за каждый показ фильма "Смерть Сталина" без прокатного удостоверения. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Адвокат Юлий Тай, представляющий интересы кинотеатра, уточнил, что три протокола составлены за однократное нарушение, а еще два – за повторное. Иски Минкульта переданы в мировой суд.

Ранее сообщалось, что министерство решило не наказывать "Пионер" и отозвало свой административный протокол. При этом 13 февраля "Пионер" был оштрафован на 80 тысяч рублей за показ французского фильма "Диван Сталина" без прокатного удостоверения. Представители кинотеатра настаивают, что картина была показана в рамках международного фестиваля.

Комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина" рассказывает о борьбе за власть в СССР после того, как генеральный секретарь умер в 1953 году. За два дня до премьеры Министерство культуры отозвало ранее выданное прокатное удостоверение. Это решение объяснили обращением "группы юристов", которые увидели в фильме признаки экстремизма.