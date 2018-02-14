Министерство культуры отозвало иск к кинотеатру "Пионер"

Министерство культуры России отозвало иск в отношении кинотеатра "Пионер" за показ фильма "Смерть Сталина" без прокатного удостоверения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя кинотеатра в суде.

По словам адвоката кинотеатра, в Минкульте решили не наказывать "Пионер".

13 февраля "Пионер" был оштрафован на 80 тысяч рублей за показ французского фильма "Диван Сталина" без прокатного удостоверения. Представители кинотеатра настаивают, что картина была показана в рамках международного фестиваля.

Комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина" рассказывает о борьбе за власть в СССР после того, как генеральный секретарь умер в 1953 году. За два дня до премьеры Министерство культуры отозвало ранее выданное прокатное удостоверение. Это решение объяснили обращением "группы юристов", которые увидели в фильме признаки экстремизма.

26 января кинотеатр "Пионер" провел два показа "Смерти Сталина". После этого Минкульт пообещал проверить сообщения о показе фильма без прокатного удостоверения. В кинотеатр пришла полиция в сопровождении людей в штатском.