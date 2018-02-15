Суд в Крыму вынесет приговор украинцу Андрею Захтею

Суд в аннексированном Россией Крыму в пятницу должен вынести приговор гражданину Украины Андрею Захтею, которого судят по так называемому "делу крымских диверсантов".

Захтею предъявлены обвинения в незаконном получении российского паспорта, приобретении оружия и взрывчатки, а также подготовке диверсии. Сторона обвинения потребовала приговорить его к семи годам лишения свободы.

В начале марта минувшего года Захтей попросил лишишь его российского гражданства, которое он получил в 2014 году в Крыму. Летом того же года его российский паспорт был признан недействительным.

В августе 2016 года года Андрея Захтея и другого гражданина Украины Евгения Панова задержала ФСБ. Власти Украины отвергли обвинения в подготовке диверсии и назвали произошедшее "провокацией" российских спецслужб. Арестованные украинцы жаловались на пытки после задержания и жестокое обращение в СИЗО Лефортово. В феврале 2017 года их перевели в изолятор в Крыму. В июле Захтей признал вину и заключил досудебное соглашение.

Обвиняемыми по "делу крымских диверсантов" проходят 10 человек. В ноябре 2017 года один из них – Дмитрий Штыбликов – был приговорен к пяти годам лишения свободы.