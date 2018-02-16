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Тиллерсон и Чавушоглу достигли согласия о сотрудничестве в Сирии

Рекс Тиллерсон (слева) и Мевлют Чавушоглу, Анкара, 16 февраля 2018

Наступление турецких войск на курдские позиции в Сирии в конце января привело к охлаждению отношений между Вашингтоном и Анкарой

Турция и США пришли к согласию относительно сотрудничества в Сирии. Охлаждение отношений между Анкарой и Вашингтоном произошло несколько недель назад после проведения Турцией очередной военной операции в Сирии. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявили 16 февраля, после переговоров в Анкаре, что создадут рабочие группы для решения вопросов, осложняющих двусторонние отношения.

"Мы больше не будем действовать поодиночке, когда США делают одно, а Турция – другое", – заявил Тиллерсон после переговоров. Чавушоглу заявил, что Турция и США подчеркнули необходимость нормализации двусторонних отношений.

Во второй половине января турецкие войска провели наступление на позиции курдских вооруженных отрядов в сирийском регионе Африн. Вскоре после нападения турецкое командование заявило о начале военной операции "Оливковая ветвь".

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