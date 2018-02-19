Bild: "Альтернатива для Германии" впервые опередила социал-демократов

В Германии, согласно результатам нового опроса общественного мнения, проводимого эрфуртским институтом ИНЗА (INSA) по заказу газеты Bild, Социал-демократическая партия впервые в истории страны не является второй по силе партией, уступая эту позицию ультра-консервативной популистской партии "Альтернатива для Германии". Социал-демократы набирают в настоящее время 15,5 процентов, "Альтернатива для Германии" 16 процентов. В сентябре по итогам выборов в бундестаг у социал-демократов было 20,5, а у "Альтернативы" 12,6 процента голосов избирателей.

Результат социал-демократов на выборах в бундестаг уже сам по себе был исторически худшим. После же выборов непоследовательное политическое поведение теперь уже бывшего лидера социал-демократов Мартина Шульца привело к неуклонному снижению популярности партии.

В результате социал-демократы утратили право называться "народной партией". Этим неофициальным статусом до сих пользовались как блок ХДС/ХСС, так и СДПГ – обе эти партии традиционно набирали в Германии от 20 до 30 и чуть более процентов голосов, а вместе, в составе коалиции – всегда более 50. Некоторое время назад и это привычное для страны положение в партийно-парламентском спектре впервые было нарушено: готовящаяся новая большая коалиция традиционных лидеров уже не имеет поддержки абсолютного большинства. По опросам общественного мнения обе партии набирают в сумме менее 50 процентов.

Будет ли создано новое правительство Меркель вместе с социал-демократами, зависит теперь от голосования всеx 450 тысяч членов СДПГ. Результаты этого голосования станут известны 4 марта. Многие комментаторы предрекают, что в случае отказа большинства поддержать коалиционный договор, партия социал-демократов может оказаться в положении маргинала.