Партия "Альтернатива для Германии" избрала сопредседателей

В Ганновере на съезде правопопулистской партии "Альтернативы для Германии" (АдГ) 2 декабря был переизбран на пост сопредседателя партии Йорг Мойтен. Он набрал 72 процента голосов, 24 процента были против. На место второго сопредседателя претендовал Георг Паздерски – лидер фракции этой партии в берлинской палате депутатов. Однако он не сумел заручиться поддержкой большинства.

Вторым сопредседателем избран глава фракции АдГ в бундестаге 76-летний Александер Гауланд, получивший 68 процентов голосов.

"Альтернативу для Германии" традиционно возглавляют два сопредседателя. Прежний сопредседатель Фрауке Петри, в сентябре вышла из состава партии и сложила с себя полномочия. Её место оказалось вакантным. В рядах партии возникли споры о целесообразности сохранения постов двух лидеров.

Йорг Мойтен возглавлял фракцию в ландтаге Баден-Вюртемберга, однако покинул ее в июле – совместно с еще 12 депутатами – после того, как им не удалось исключить из нее члена АдГ, позволившего себе антисемитские высказывания.

Третьим претендентом оказался Александер Гауланд. До 2013 года он был членом Христианско-демократического союза (ХДС) Ангелы Меркель. Ныне он принадлежит к национал-консервативному крылу АдГ и выступает за сближение с Россией. Его высказывания, в частности, предложение забыть о германском национал-социалистическом прошлом и гордиться подвигами солдат вермахта, вызывали широкие протесты, сообщает "Немецкая волна".

На сентябрьских выборах в бундестаг АдГ получила 12,6 процента голосов, став третьей по величине парламентской силой в Германии. В случае формирования большой коалиции из блока Христианско-демократического союза/Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии, она станет крупнейшей оппозиционной силой.

Во время проведения съезда правых популистов в Ганновере их противники организовали акции протеста. Полиция разогнала манифестантов.