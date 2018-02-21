Россия потребовала созыва Совбеза ООН по ситуации в Восточной Гуте

Россия потребовала, чтобы Совет Безопасности ООН собрался в четверг для обсуждения ситуации в Восточной Гуте - пригороде Дамаска, где проправительственные силы ведут бомбардировки осажденного повстанческого анклава.

Как заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, "это необходимо, учитывая обеспокоенность, о которой мы услышали сегодня, чтобы все стороны могли представить свое видение, понять положение и придумать способы выхода из этой ситуации".

На Западе и в Организации Объединенных Наций и в гуманитарных группах растет возмущение по поводу "разрушительных" нападений и тактики "осады и голода", которые используются сирийскими и российскими боевыми самолетами и вертолетами против повстанческого анклава вблизи сирийской столицы. Сирийская группа мониторинга прав человека заявила, что по меньшей мере 250 гражданских лиц, в том числе 58 детей, были убиты в Гуте с 18 февраля, а еще 1200 человек получили ранения.

Восточная Гута – одна из так называемых "зон деэскалации" в Сирии, где действует режим прекращения огня. Об этом участники конфликта договорились весной прошлого года на переговорах в Астане, которые проходили под патронажем России.