Тульский избирком досрочно сообщил о высокой явке на выборах

Избирательная комиссия Тульской области досрочно опубликовала данные о высокой явке на выборах президента России. Об этом в субботу сообщило "Эхо Москвы" со ссылкой на данные движения за права избирателей "Голос", активисты которого обнаружили статистику на сайте избиркома.

Согласно отчету об утренней явке, почти на четырех десятках избирательных участков Советского района Тульской области выборы уже начались. Сама явка составила от 40 до 77 процентов.

В настоящее время этих статистических данных на сайте избирательной комиссии нет. Чиновники никак не прокомментировали информацию об их публикации, уточняет "Эхо Москвы". Местные СМИ сообщают, что это была "тренировка ЦИК".

Выборы президента России пройдут 18 марта. Всего в бюллетене будет восемь кандидатов, включая действующего главу государства Владимира Путина.