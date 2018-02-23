"Путин для них икона". Дети рисуют ВВП

Чем ближе президентские выборы-2018, тем больше креатива у сторонников действующего главы государства. В школах рисуют листовки на тему выборов, телевизионщики отбирают подростков для съемок в предвыборных роликах, а в социальных сетях решают, кто выиграет во всероссийском конкурсе "Дети рисуют президента Путина".

Устроители последнего мероприятия гарантируют, что проигравших не будет: все участники получат комплект патриотической атрибутики в виде нагрудных значков с российским триколором и с изображением самого ВВП. Пятерых же победителей ждут не только ценные призы и дипломы. "В случае избрания Владимира Путина на новый срок, они смогут поздравить его с победой, подарив ему свои рисунки", говорится в положении о конкурсе, так же к рисунку "можно будет приложить свое письмо-обращение".

Этот конкурс придумал глава "Инфраструктуры благотворительности" Сергей Володин. Он говорит, что сам проект никак не связан с грядущими президентскими выборами и тем более не является агитацией, поскольку цель его – "творчески изобразить действующего президента РФ Владимира Владимировича Путина" и придумал он его еще год назад. В конкурсе могут принять участие дети от 5 до 17 лет, победителей определят открытым голосованием в интернете, которое закончится 18 марта 2018 года.

Всего на конкурс прислали 450 рисунков. Володин говорит, что думал, что их будет намного больше, например, на другой конкурс рисунка "Красная книга руками детей", который тоже сейчас проходит, поступило больше семи тысяч рисунков.

Сюжетов с Путиным, прямо скажем, немного: в основном дети изображают его на фоне российского флага.

Или кремлевской стены.

Или это просто портрет, без лишнего фона.

На сотнях портретах, нарисованных детьми и представленных на всероссийский конкурс, ВВП практически нигде не улыбается. Как правило, он строг и решителен, готовый в нужный момент отдать нужный приказ, например, как на рисунке 13-летней Серафимы Чаповой.

Впрочем, есть и другие работы, которые говорят о том, что Путин не только символ госвласти, но и все человеческое ему тоже не чуждо. Судя по ним, российские дети в курсе увлечений действующего президента. Многие из них знают, что Путин очень любит рыбалку, и поэтому охотно изображают его то с удочкой на берегу, то с уже с пойманной щукой.

А еще он увлекается горными лыжами.

Путин любит животных, играет в хоккей, строит великую Россию и Крымский мост, вручает награды, встречается с обычными гражданами и проводит чемпионат мира по футболу. Все эти сюжеты, нарисованные детьми, представлены на конкурсе.

– Лично мне все творческие работы, присланные на конкурс, очень нравятся, – говорит Володин. – Никаких пояснений от ребят типа за что они любят Путина или почему считают его хорошим президентом, мы не просили. Это моя личная затея и она никак не согласована с администрацией президента. Мы не обещали, что победители смогут встретиться с Путиным, если он победит на новых выборах, но работы победителей, крупно напечатанные, мы ему обязательно передадим.

Устроитель конкурса уверяет, что несмотря на то, что проводимый им конкурс закончится аккурат в день выборов, он не имеет никакого отношения к предвыборной агитации. "Путин действующий президент, на время кампании полномочия с себя не снимал, ну и как нам было действовать, если мы действительно хотим подвести некий итог его работы?" – удивляется Володин. Однако на "недетскую" детскую активность в период президентской кампании обратили внимание даже в Центризбиркоме. Глава ЦИК Элла Памфилова выступила с требованием прекратить вовлечение учеников российских школ в предвыборные мероприятия. По её словам, сотрудники Центризбиркома собрали информацию о всех известных фактах неправомерного проведения агитации.

Рисовать, правда, можно только Путина

Как правило, проводятся такие мероприятия под вполне благовидным предлогом. Как, например, в одной из школ Пышмы Свердловской области. Конкурс назывался "Я рисую выборы, я делаю свой выбор", рисовать, правда, оказалось можно только Путина, говорит депутат областного заксобрания Александр Ивачев. Когда одна из учениц нарисовала кандидата от КПРФ Павла Грудинина, то получила жесткий нагоняй от своей учительницы, депутат по этому поводу уже направил жалобу в прокуратуру.

– Заявление Панфиловой можно рассматривать как косвенное осуждение вовлечения детей в предвыборную агитацию, хотя организаторы таких конкурсов скажут, что никакой агитации тут нет. Не исключаю, что они решили, что эти детские рисунки – самый простой способ обратить на себя внимание Путина. Может вообще все это задумано лишь для одного зрителя. Но Путин об этом точно не просил, – уверен глава Политической экспертной группы Константин Калачев.

​По словам политолога, Путин и дети – это очень электоральная тема.

Дети любят Путина, родители любят детей. На выходе – родители, голосующие за Путина

– Любовь к детям – это то, что нас всех объединяет. В поиске объединяющих ценностей первое, что приходит на ум, – отношение к детям. В стране, где большинство участвующих в выборах избирателей это женщины среднего и старшего возраста, тема любви кандидата к детям беспроигрышна, – объясняет он. – Но тут другая история. Тут тема любви детей к Путину. Подход в два касания – дети любят Путина, родители любят детей. На выходе – родители, голосующие за Путина. Как говорит моя мама: "Я, сынок, проголосую за Путина, чтобы у тебя и твоих детей все было хорошо". А сын в два года, показывая на фото папы, говорит: "Путин!" По факту конкурс рисунков – это фоновый и мобилизационный проект. Там ведь не просто рисуют, есть и связанное с днем голосования продолжение – обещание, что рисунки и письма-обращения детей дойдут до самого президента.

Известный художник-карикатурист Алексей Меринов говорит, что после просмотра этих детских рисунков ему "срочно захотелось выпить за свое счастливое детство".

Испытываю легкие зависть и тревогу за появление в скором будущем целой плеяды талантливых карикатуристов-соперников

– Ибо никому из тогдашних "политруков и замполитов" и в голову не могло прийти устроить такой цирк – дать детям на растерзание "дорогого товарища" Брежнева Леонида Ильича. Представляю, как ржала бы страна над десятками невольно нарисованных шаржей с бровями, – поясняет художник. – А с другой стороны – испытываю легкие зависть и тревогу за появление в скором будущем, если так и дальше пойдет, целой плеяды талантливых карикатуристов-соперников. В фейсбуке задают тебе вопрос: "О чём вы думаете". Хочется повторить его, совсем немного изменив: "Чем вы там думаете?" А, впрочем, получил массу положительных эмоций и в превосходном настроении рассматривал эти шедевры.

Другой известный художник-карикатурист Сергей Елкин говорит, что отрицательно относится к подобным детским конкурсам. "Какие-то инициативные чиновники стремятся показать свое верноподданичество за счет детей", – считает Елкин.

Детский психолог Ольга Маховская, изучив конкурсные работы, пришла к выводу, что Путин для детей как икона, некий символ сам по себе, неживая модель.

Путин изображен один, без семьи, вокруг него никого нет

– В работе с детьми мы часто просим нарисовать свою семью, по этим работам сразу видно, кто из взрослых какое место занимает в жизни ребенка, без кого он не представляет своей жизни. Практически во всех конкурсных работах Путин изображен один, без семьи, вокруг него нет никого, нет рядом и этих детей-участников конкурса, они себя рядом с Путиным даже не представляют, меня это больше всего расстроило, для психолога это о многом говорит, – рассуждает Маховская (из 450 рисунков меньше десятка, где Путин не один. – РС). – Аналогичные портреты я видела в тюрьмах в виде наколок у осужденных, у них такой рисунок на груди или на руке означает некую включенность в выборы главного "пахана".

По словам Маховской, выбор тем для рисунков, в большинстве случаев подсказанных наверняка родителями или педагогами, показывает, что президент для них давно стал скорее риторической фигурой, чем остается живым человеком.

– Совсем нет простых детских рисунков типа "Путин и я пьем чай", или вместе играем в компьютерную игру или лото, а их по идее могло бы быть много, дети любят такие сюжеты, – говорит психолог. – Практически на всех присланных работах Путин лишен своих психологических особенностей, он абсолютный авторитет, даже маска. Если честно, то я не представляю, что сама сказала бы своему ребенку, чтобы мотивировать его для участия в таком конкурсе... Мне как детскому психологу было бы интересно посмотреть, что станет с этими детьми лет так через 10, где они окажутся, будут ли они поддерживать правящую партию или наоборот уедут из России.

Устроитель конкурса "Дети рисуют президента Путина" Сергей Володин говорит, что присланные на конкурс работы вдохновили его на новую идею. "Ближе к осени объявим еще один всероссийский конкурс – предложим детям нарисовать выдающихся современников, даже самому интересно, кого они пришлют. Так что, можно сказать, что конкурс на лучший рисунок Путина станет началом новой галереи героев нашего времени", – объясняет он.