Макрон и Меркель намерены провести переговоры с Путиным по Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель намерены провести переговоры 25 февраля с российским лидером Владимиром Путиным в связи с установлением ООН 30-дневного прекращения огня в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба французского президента. Переговоры, которые будут проведены по телефону, были объявлены после того, как 24 февраля Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за прекращение огня в Сирии.

Администрация президента Франции объявила, что переговоры будут сосредоточены на "осуществлении этой резолюции и на политической дорожной карте, необходимой для достижения прочного мира в Сирии". На фоне сообщений о продолжающихся боевых действиях в Сирии Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш 24 февраля призвал все стороны немедленно осуществить "прекращение огня" и выразил надежду что перемирие будет "поддержано".

Гутерриш заявил, что необходимо немедленное перемирие, "в частности, для обеспечения безотлагательного, безопасного, беспрепятственного и устойчивого предоставления гуманитарной помощи, эвакуации больных и раненых и облегчения страданий сирийцев".

Все 15 членов Совета Безопасности проголосовали за прекращение военных действий после переговоров, в ходе которых Москва выступила против установления крайнего срока вступления перемирия в силу. Авторы резолюции, Кувейт и Швеция, внесли поправки в текст, чтобы получить поддержку России, отказавшись от требования о том, чтобы перемирие вступило в силу через 72 часа и вместо этого заявляло "без задержек". Москва, являющаяся ключевым союзником президента Сирии Башара Асада, имеет право вето в Совете Безопасности.

Макрон и Меркель 23 февраля призвали Путина поддержать предложение о прекращении огня в Сирии.