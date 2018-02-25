В Петербурге задержаны активисты движения "Весна"

В Санкт-Петербурге полиция задержала двоих активистов движения "Весна", которые собирались на митинг в память о Борисе Немцове, сообщает "Фонтанка". По данным издания, полицейские ждали у подъезда. В чем обвиняют активистов, неизвестно.

Сама акция прошла на площади Ленина в формате согласованного митинга. По словам организаторов, в ней приняли участие более тысячи человек.

Провести шествие власти не разрешили, сославшись на работы по благоустройству. Запрет митинга на Марсовом поле в администрации объяснили "культурно-массовыми мероприятиями", которые якобы должны были состояться там в это воскресенье.