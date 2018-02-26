В Петербурге арестовали активиста, устроившего перфоманс с уткой

Суд в Петербурге приговорил активиста движения "Весна" Артема Гончаренко к 25 суткам ареста за участие в акции 28 января. Во время митинга активист выставил в окне своего дома желтую надувную утку и плакат с надписью "Полиция ждет нас". Об аресте сообщает телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга".

Гончаренко признали виновным в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия.

Полиция задержала Гончаренко 25 февраля у подъезда его дома. Активист собирался пойти на митинг в память о Борисе Немцове.

Оппозиционер Алексей Навальный призвал к забастовке избирателей после того, как ему отказали в регистрации кандидатом на президентских выборах. Акции 28 января прошли в десятках городов страны, в них участвовали тысячи человек. Трансляцию с протестов посмотрели более полутора миллионов человек. По всей стране были задержаны 350 активистов.