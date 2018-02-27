Следователи увезли из изолятора активиста, задержанного с Навальным

Активиста Константина Салтыкова, задержанного на акции 28 января в Москве вместе с Алексеем Навальным, увезли в Следственный комитет в день, когда он должен был выйти из спецприемника. Туда за ним приехали приставы. Об этом сообщили сторонники Навального.

В этот вторник у Салтыкова истекал срок административного ареста на 30 суток. Его признали виновным в неподчинении полиции и нарушении правил проведения публичного мероприятия. С активиста также брали объяснения по делу о предполагаемом нападении на сотрудника полиции.

Самого Алексея Навального, который призвал к участию в акции по всей России, полиция тоже подозревает в нанесении побоев полицейскому. Проверку проводит Следственный комитет. В отношении оппозиционера также возбуждено дело о несогласованном митинге. "Интерфакс" передает, что заседание по нему состоится 5 марта.

Сообщалось, что при задержании на акции "Забастовка избирателей" Константина Салтыкова избили сотрудники полиции.