В Москве возлагают цветы к месту убийства Немцова

В Москве политики и общественные деятели почтили память оппозиционера Бориса Немцова, возложив цветы к месту его убийства на Большом Москворецком мосту.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, среди пришедших были кандидаты в президенты России Григорий Явлинский и Ксения Собчак, лидер ПАРНАС Михаил Касьянов, оппозиционер Геннадий Гудков и правозащитник Лев Пономарев. Цветы также принесли послы Литвы и Швеции.

В этот вторник исполняется три года со дня убийства Немцова. Мероприятия, посвященные памяти оппозиционера, состоялись во многих городах в минувшее воскресенье. В Москве, по подсчетам активистов, на "Марш Немцова" пришли более семи тысяч человек. В Петербурге организаторы заявили о двух тысячах участников митинга. Сегодня там установили на Московском проспекте согласованный с властями баннер с портретом оппозиционера.

Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. Приговор по делу о его убийстве вынесли в июле прошлого года. Исполнителя убийства Заура Дадаева приговорили к 20 годам тюрьмы, четверо сообщников получили от 11 до 19 лет. Заказчик преступления до сих пор не установлен. Родные и соратники оппозиционера настаивают, что к его убийству причастен глава Чечни Рамзан Кадыров.