Чешские власти освободили лидера сирийской курдской общины

Чешские власти выпустили лидера сирийской курдской общины Салиха Муслима, который был задержан в Праге в выходные дни. Пражский муниципальный суд 27 февраля постановил, что Муслим, бывший сопредседатель партии "Демократический союз" (PYD), будет освобожден, несмотря на просьбу Турции о его экстрадиции.

Десятки сторонников собрались перед зданием суда, требуя освобождения Муслима. 26 февраля около 200 человек провели аналогичные демонстрации в Праге. Муслим был задержан в чешской столице 24 февраля на основании требования Интерпола от Турции.

Турецкий суд обвинил Муслима в "нарушении единства государства и страны" и других правонарушениях. Турция считает "Демократический союз" курдов "террористической группировкой".

Муслим, которому 67 лет, ушел в отставку в качестве сопредседателя "Демократического союза" в прошлом году, но остается влиятельным политиком.