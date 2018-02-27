В Москве избили председателя совета депутатов района Куркино

В Москве 26 февраля был избит председатель совета депутатов района Куркино Илья Светиков. Об этом он сегодня рассказал порталу "Медиазона".

Трое неизвестных в масках напали на Светикова на парковке его дома. Депутата повалили на землю и избивали ногами. Светиков связывает нападение со своей профессиональной деятельностью. По его словам, нападавшие якобы пытались объяснить ему, "как правильно жить". Ранее угроз в свой адрес депутат не получал.

В начале февраля в Санкт-Петербурге неизвестные избили муниципального депутата Сергея Виниченко. У него похитили личные вещи.