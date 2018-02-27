В Калуге сотрудники ФСБ блокируют штаб Навального

В Калуге сотрудники правоохранительных органов пришли в местный штаб оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом пишет Медиазона со ссылкой на слова одного из активистов.

В штаб никого не пускают, камеры видеонаблюдения отключены. В помещении находятся люди в масках и активисты. Последний раз, когда сотрудники штаба вышли на связь, они сообщили, что "ФСБ забирает всё имущество".

Сторонники Навального в разных городах неоднократно жаловались на преследование и угрозы со стороны правоохранительных органов и прокремлевских активистов.