Еврокомиссия опубликовала первый проект договора по Брекзиту

Европейская комиссия опубликовала первый вариант соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза – Брекзите.

Главный переговорщик по Брекзиту от ЕС Мишель Барнье заявил, что теперь документ обсудят 27 стран-членов Евросоюза и Европарламент. Великобритания не будет принимать участие в обсуждении. Дискуссия, по словам Барнье, должна завершиться до осени.

Еврокомиссия отмечает, что в проекте соглашения отражены основные пункты Брекзита, согласованные с Лондоном. В частности, финансовые выплаты со стороны Великобритании, гарантии для граждан ЕС, проживающих в Соединённом королевстве, открытость границ между Ирландией, которая входит в ЕС и Северной Ирландией, которая является частью Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что проект соглашения по Брекзиту содержит положения, угрожающие территориальной целостности королевства. "Ни один британский премьер-министр с подобным не согласится никогда", - подчеркнула Мэй.

Летом 2016 года жители Великобритании проголосовали за выход из Евросоюза. Соединенное Королевство присоединилось к ЕС в 1973 году и станет первой страной, которая его покинет. В ходе переговоров по Брекзиту Лондон и Брюссель пришли к согласию по вопросам о правах граждан ЕС, живущих в Британии, о финансовых обязательствах Лондона в связи с Брекзитом и о статусе границы между Ирландской Республикой и Северной Ирландией.

Спорными остаются вопросы торговых отношений между Великобританией и ЕС, а также условия переходного периода, который продлится с 2019 по 2021 год.