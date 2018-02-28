Объявлен новый сезон премии "ЛибМиссия"

В Москве стартовал новый сезон публицистической премии "ЛибМиссия". Он начался с дискуссии "Снятся ли андроидам либеральные реформы". Обсуждение было посвящено будущему либеральной мысли в эпоху искусственного интеллекта.

Участниками дискуссии стали политолог Денис Драгунский и писательница-фантаст Мария Галина. Они рассуждали о будущем искусственного интеллекта, роботов и месте человека в быстро меняющемся мире.

Премия "ЛибМиссия" была учреждена Фондом "Либеральная миссия" в 2016 году. Она вручается за самую удачную книгу о текущем общественно-политическом процессе и за цикл содержательных публикаций в СМИ.