Доброе утро!

Начнем его – по доброй традиции, сложившейся в последние дни, – с кокаина. Два обвиняемых по уголовному делу, связанному с обнаружением почти 400 кг кокаина на территории российского посольства в Аргентине, заявляют через адвокатов, что их подставили. Бывший завхоз посольства Али Абянов говорит, что его подставил владелец чемоданов Андрей Ковальчук. Объявленный в розыск Ковальчук, в свою очередь, утверждает, что в чемоданах были коньяк, сигары и кофе, а кокаин туда положили сотрудники американских спецслужб, чтобы очернить российский дипкорпус. Пора познакомиться с Андреем Ковальчуком поближе.

По данным Настоящего Времени, Андрей Ковальчук был сотрудником департамента безопасности МИДа, то есть формально не дипломатом, а выходцем из спецслужб. Он родился в 1968 году в Черновицкой области УССР и не позже 1993 года получил российское гражданство. Только не забывайте, что, по словам замглавы российского МИДа Сергея Рябкова, подробности кокаинового дела придумывают те, кто ведут “целенаправленную работу по очернению сотрудничества” двух стран. Кстати, по данным Ъ, кокаин в чемоданах был сильно разбавлен.

Российским телезрителям вчера показали срамные теледебаты семи кандидатов в президенты: Жириновский под добродушным взглядом телеведущего Соловьева назвал Собчак тупой дурой, идиоткой без мозгов, отвратительной бабой и бл***ю последней. В ответ Собчак облила Жириновского водой. Все это транслировалось по Первому каналу В ЗАПИСИ. Сегодня восьмой кандидат Путин В.В. выступит в московском Манеже сольно – с посланием к Федеральному собранию. Там все будет достойно, без криков и мата. Вот и выбирайте.

Накануне президент и кандидат призвал МВД не цацкаться с организаторами несанкционированных акций: "Мы видим, что ряд группировок действуют дерзко и вызывающе, они используют для разжигания национальной и религиозной нетерпимости ресурсы социальных сетей, организуют несанкционированные публичные акции, пытаются вовлечь в свои ряды молодежь", – сказал Путин.

И наказ президента уже исполняется.

ФСБ утверждает, что обнаружила в Калуге спящую ячейку экстремистского движения “Артподготовка” (вкупе с оружием, взрывными устройствами и запрещенной литературой). В штабе Навального в Калуге, где прошел обыск, говорят, что найти пытались нечто, что связало бы их деятельность с “Артподготовкой”.

Суд в Москве арестовал до 26 апреля Константина Салтыкова, задержанного на акции 28 января вместе с Навальным. Салтыков уже отсидел 30 суток за неповиновение полиции, теперь ему грозит до пяти лет за причинение полицейским “боли и морального вреда”.

Сегодня вынесут приговор 18-летнему Виктору Голяшкину, который признал, что распылил перцовый баллончик на акции протеста 12 июня. Обвинение просит дать ему полтора года.

Адвокат антифашиста Филинкова, арестованного по “пензенскому делу” и пожаловавшегося на пытки, получил из ФСБ ответ на жалобу. Листок с официальным письмом был вложен разворот из журнала по кройке и шитью.

Настя Рыбка и Алекс Лесли попросили политического убежища в США в обмен на рассказ о “преступлениях российского правительства”. Рыбка и Лесли уверены, что их депортируют из Таиланда в Россию, где ничего хорошего их не ждет. Американское посольство в Таиланде пока не комментирует.

Новости кибероружия и ядерных боеголовок. Спецслужбы Германии подозревают российских хакеров во взломе внутренних сетей МИДа и минобороны Германии. По данным источников, им удалось похитить документы. Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил США в том, что они “готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России”.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с победой “Нафтогаза” в споре с “Газпромом”: стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита. “Газпром” не согласен с решением и будет обращаться в апелляционный суд. Днем Порошенко дал большую пресс-конференцию, на которой, в частности, анонсировал освобождение до конца недели двух украинцев, осужденных в России. Миротворец Путин, со своей стороны, сказал, что Россия не против размещения миротворцев ООН в Донбассе, только договариваться об этом Запад должен с руководством “ЛНР” и “ДНР”, существования которых Запад не признает. Такая диалектика.

В Словакии после убийства журналиста-расследователя подали в отставку министр культуры и два человека из окружения премьера Роберта Фицо, предполагаемым связям которых с итальянской мафией был посвящен последний текст убитого. Премьер, в свою очередь, обвинил оппозицию в политизации трагедии. В связи с преступлением задержан один человек.

Начали с кокаина – закончим алкоголем. В Казахстане власти через суд запретили употреблять алкоголь людям из нескольких сотен неблагополучных семей. С конца прошлого года подобные ограничения в Казахстане законны.

В трех ссылках сегодня Германия, психология и поэзия.

Традиционный отчет Дмитрия Волчека о лучших фильмах Берлинского кинофестиваля (где “лучше всего смотреть архивные фильмы. Главную ретроспективу 2018 года посвятили переосмыслению кинематографа веймарской эпохи”) и фотоистория о городке Вюнсдорф, где в веймарскую эпоху тренировали ультраправых боевиков, а после Второй мировой войны расположился штаб Группы советских войск в Германии.

Многим снится кошмарный сон о предстоящем экзамене по математике. Не переживайте, это диагноз. Тем, у кого проблем с математикой нет, текст о живительной силе дедлайнов и других ограничений.

Три современных российских поэта рассказывают, чем зарабатывают на жизнь; поэт и переводчик Саша Дагдейл объясняет, чем живет современная британская поэзия.

Искренне ваши,

Семь-сорок