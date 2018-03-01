Крымский активист Сулейман Кадыров получил два года условно

Суд в аннексированном Россией Крыму в четверг приговорил к двум годам лишения свободы условно крымско-татарского активиста Сулеймана Кадырова. Он признан виновным в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России, передает корреспондент Радио Свобода.

Кадырову также на два года запретили заниматься общественной деятельностью. Сторона обвинения просила назначить ему три года условно. Сам осужденный не считает себя виновным.

По версии обвинения, Кадыров в марте 2016 года разместил на своей странице в Фейсбуке репост видео о создании добровольческого батальона "Крым", а через несколько месяцев написал к нему комментарий: "Крым – это Украина, всегда была, есть и будет!" Слова активиста были оценены следствием как призыв к нарушению территориальной целостности страны.

Ранее по обвинению в публичных призывах к сепаратизму в Крыму были осуждены журналист Николай Семена и один из лидеров запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров.