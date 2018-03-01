В Симферополе у оппозиционного активиста изъяли всю технику

В Симферополе полиция в четверг провела обыск у местного оппозиционного активиста Дмитрия Кисиева. Сотрудники правоохранительных органов забрали из его квартиры всю технику, сообщил корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк.

С Кисиева взяли подписку о неразглашении, поэтому он не смог рассказать, по какому делу его обыскивали. Наумлюк полагает, что полиция заинтересовалась активистом, потому что он ранее встречался с участниками Pussy Riot, когда те проводили в аннексированном Крыму акцию в поддержку режиссера Олега Сенцова.

Ранее активистов Pussy Riot Ольгу Борисову, Александра Софеева и Марию Алехину несколько раз задерживали в Симферополе. Также Алехину и местного активиста Алексея Ефремова выгнали из кафе члены "Крымской самообороны". Сам Ефремов рассказал проекту "Крым.Реалии", что при этом его побили нагайкой.

Причины задержания участникам Pussy Riot не объясняли. Антону Наумлюку, который следил за развитием ситуации, неизвестные вчера испортили замок в квартире, где он останавливается во время командировок в Крым.