Жалобу на депутата Леонида Слуцкого рассмотрят после выборов

Заявление продюсера телеканала "Дождь" Дарьи Жук о домогательствах со стороны депутата Госдумы Леонида Слуцкого будет рассмотрено после президентских выборов. Об этом заявил глава думской комиссии по этике Отари Аршба.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, в беседе с "Дождем" пообещал взять ситуацию вокруг Слуцкого "под личный контроль" и заявил, что она "бесследно не пройдет".

По словам Дарьи Жук, осенью 2014 года она пригласила Леонида Слуцкого в эфир новостей на "Дожде". Утверждается, что депутат сначала неоднозначно шутил, а затем, придя на эфир, стал приставать к Жук.

22 февраля "Дождь" сообщил о фактах домогательств со стороны Слуцкого. О харассменте на условиях анонимности рассказали три журналистки, работающих в парламентском пуле. Дарья Жук – одна из них. Сам Слуцкий отрицает обвинения в домогательствах.