Нижегородский телеканал во время дебатов заглушил слова "Надо менять Путина"

Заместитель председателя нижегородского отделения партии "Яблоко" Алексей Садомовский утверждает, что во время трансляции дебатов доверенных лиц кандидатов в президенты на местном телеканале "Время Н" его слова "Надо менять Путина" были заглушены – вместо них зрители услышали тишину.

О произошедшем Садомовский рассказал Радио Свобода 2 марта. Дебаты, в которых он участвовал в качестве доверенного лица кандидата в президенты Григория Явлинского, состоялись утром 1 марта.

– Это был прямой эфир на нижегородском кабельном канале "Время Н", который также транслируется в интернете. Это были дебаты, "совместные агитационные мероприятия кандидатов", предоставляемые на безвозмездной основе. В них участвовал я, как доверенное лицо Григория Явлинского, и доверенное лицо кандидата в президенты Бориса Титова. После эфира мне начали писать коллеги и друзья. Они говорили: "Что же ты Путина не упомянул ни разу?". А я четко помнил, что упомянул. Мне стало интересно, как же так? Я зашел на сайт этого канала. У них есть возможность отмотать прямой эфир на несколько часов назад. Я отмотал, посмотрел, и действительно: там была вырезана часть, где я говорю, что надо менять Путина. Я говорю там: "Явлинский не боится говорить, что надо менять Путина и власть". Эти слова заглушили.

– Вы пытались получить какое-то объяснение от телеканала?

– Сам я не пытался, но мне известно, что они связывались с журналистами, которые опубликовали эту новость, и говорили, что у них в этот момент "запала кнопка на пульте". Мы сейчас пишем жалобу в избирательную комиссию нижегородской области. Мы считаем, что это недопустимо и здесь усматриваются все признаки цензуры. Интересно, что Нижегородская государственная областная телерадиокомпания "НН ТВ", частью которой является "Время Н", неделю назад написала на нас жалобу, на один из наших предвыборных роликов – тоже за упоминания Путина в нем. При том, что этот ролик утвердил ЦИК и его уже показывают по всей стране. Я считаю, что это подтверждает версию о цензуре в случае с заглушкой моего упоминания Путина".

Представитель телеканала "Время Н" Михаил Бузихин в разговоре с Радио Свобода подтвердил, что дебаты доверенных лиц Григория Явлинского и Бориса Титова шли в прямом эфире – по его словам, это доказывает необоснованность претензий Садомовского, поскольку "в прямом эфире заглушить фрагмент речи длиной в 1,5 секунды просто невозможно". На прямой вопрос о том, были ли во время эфира с участием Садомовского технические неполадки, в том числе со звуком, Бузихин ответить не смог, заявив, что сейчас в связи с этой историей на канале проводится "служебная поверка".