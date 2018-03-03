В Москве полиция пришла на футбольный турнир антифа-движения

В Москве сотрудники полиции пришли на футбольный турнир, организованный антифа-движением, и проверили документы у участников и посетителей мероприятия. Об этом сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо".

В проверке участвовали сотрудники Центра по противодействию экстремизму.

Один из собеседников "ОВД-Инфо" рассказал, что сотрудники правоохранительных органов не давали никому покинуть зал для мини-футбола и отгоняли людей от двери дубинками. После проверки документов полицейские покинули мероприятие. Перед этим они долго беседовали с его организаторами, но не стали их задерживать.

В ноябре минувшего года на аналогичном турнире, посвященном памяти погибших антифашистов, полиция задержала двух человек.