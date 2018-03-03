Саакашвили объявил на 18 марта проведение "всеукраинского марша"

Всеукраинский марш за отставку президента Петра Порошенко и других высших представителей исполнительной власти пройдет 18 марта, объявил бывший губернатор Одесской области и глава партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили.

Цель Саакашвили определил так: "отодвинуть ​олигархат от власти" и дать "Украине возможность развиваться".

Михаил Саакашвили был лишен гражданства Украины летом 2017 года. В сентябре при поддержке своих сторонников смог перейти границу вскоре возглавил протестные акции в Киеве против коррупции и действующего президента Порошенко. 12 февраля Саакашвили был задержан и депортирован с Украины в Польшу под предлогом нарушения миграционного законодательства сроком на три года. Об этом сообщает РБК.

В Киеве 3 марта, в субботу утром, бойцы спецподразделений полиции и Национальной гвардии заняли и снесли часть палаточного лагеря, установленного несколько месяцев назад оппонентами власти у здания Верховной Рады. Правоохранительные органы получили разрешение суда на проведение следственных действий у здания Рады. В ответ протестующие подожгли автомобильные покрышки. Произошли столкновения между протестующими и полицией. Задержаны более ста человек. Пострадали несколько полицейских и активистов. В числе пострадавших – журналист украинской службы Радио Свобода.