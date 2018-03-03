Российский миллиардер Дерипаска приобрёл гражданство Кипра

Представитель миллиардера Олега Дерипаски подтвердил, что бизнесмен приобрёл второе гражданство. Ранее в прессе появились сведения о получении Дерипаской кипрского паспорта по программе "золотых виз". Этой программой пользуются те предприниматели, которые способны инвестировать крупные суммы в экономику Кипра.

О том, что Олег Дерипаска получил гражданство Кипра в обмен на многомиллионые инвестиции, сообщили журналисты британской газеты The Guardian и специалисты "Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности" (Organised Crime and Corruption Reporting Project – OCCRP).

Ожидается, что 5 марта OCCRP совместно с Transparency International обнародует имена других участников программы "Золотых виз", которые подозреваются в отмывании денег.