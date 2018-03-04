Владимир Путин: Россия не будет выдавать Вашингтону своих хакеров

Правительство России никогда не выдаст граждан страны, которых Вашингтон обвиняет в хакерских атаках в период предвыборной кампании в США 2016 года, заявил президент России Владимир Путин в интервью, фрагмент которого опубликовал американский телеканал NBC.

"Я знаю, что они не представляют российское государство, российские

власти. Что именно они делали, понятия не имею. Если они и сделали

что-то, то пусть американские коллеги предоставят нам материалы, детали и данные, мы их изучим", – приводит "Интерфакс" высказывание Путина на русском языке.

На вопрос о том, экстрадирует ли Россия хакеров Путин ответил, что Россия никогда не экстрадирует своих граждан, "так же как и США".

В сеередитне февраля спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование вмешательства России в американские выборы и возможных связей Дональда Трампа с российскими властями, предъявил 13 россиянам и трём компаниям обвинения в "сговоре против США" и "мошенничестве". Среди обвиняемых, наряду с предпринимателем Евгением Пригожиным, 12 сотрудников компании "Агентство интернет-исследований".