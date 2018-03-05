Transparency рассказала о коррупционной опасности "золотых виз"

В международной антикоррупционной организации Transparency International заявили, что программы некоторых европейских государств по продаже гражданства и видов на жительство подрывают зону свободного передвижения внутри Европейского Союза. В Transparency считают, что подобные схемы подвержены коррупции.

Правительства государств ЕС недостаточно строго проверяют лиц, которым выдают гражданство. В Transparency считают, что схемы с получением гражданства за деньги позволили стать резидентами европейских стран участникам "Кремлёвского списка" и правящей верхушке Анголы. В настоящее время программы "золотых виз" действуют в Австрии, Болгарии, Кипре, Венгрии, Латвии, Литве, Мальте и Португалии.

Ранее стало известно, что российский миллиардер Олег Дерипаска приобрел гражданство Кипра. Это государство выдает свои паспорта по специальной программе в обмен на крупные инвестиции в экономику.