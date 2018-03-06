Организаторы акции "Геи за Путина" подали в суд на власти Петербурга

ЛГБТ-активисты подали в суд на власти Петербурга, запретившие акцию "Геи за Путина", сообщает корреспондент Радио Свобода. Независимая инициативная группа хотела провести 3 марта мероприятие в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. По словам активистов, они исходили из того, что если на протестные акции выходит лишь малая часть ЛГБТ-сообщества, значит, остальные геи, которых миллионы, поддерживают Путина.

Организаторы дважды получили отказ в согласовании акции, а все четыре предложенные ими площадки оказались заняты другими ранее согласованными публичными мероприятиями или работами по благоустройству. По словам одного из заявителей, Алексея Сергеева, 3 марта активисты проверили эти площадки, и все они казались свободными. Сергеев подчеркивает: даже когда геи хотят поддержать Путина, выходить на улицу им нельзя. В отказе властей сказано, что акция нанесет вред здоровью, нравственному и духовному развитию детей.

Акцию “Геи за Путина!” придумал активист Алексей Назаров. Он считает, что в стране многие представители так называемой нетрадиционной ориентации поддерживают Путина, хотя при нем был принят дискриминационный закон о запрете пропаганды гомосексуализма, и такая акция была бы "хорошим поводом задуматься".

Организаторы не скрывают, что среди целей несостоявшейся акции были "провокационные моменты" – например, информирование граждан о “тесной связи проводимой Путиным политики в отношении геев в России и духовно-нравственного развития общества”, распространение информации о “награждении президентом РФ орденами и медалями выдающихся геев Российской Федерации”, а также сбор наказов петербургских избирателей-геев кандидату в президенты Путину.

В то же время, по словам Алексея Назарова, акция “Геи за Путина!” имела и выраженный правозащитный характер – за свободу собраний. Ее организаторы осознают, что сегодня публичные массовые акции запрещают не только геям, но и всем, кто хочет выразить любое несогласие с политикой действующего режима. Именно поэтому активисты, оспаривающие отказ городских властей в согласовании акции, намерены дойти, если понадобится, до Европейского суда. По мнению Алексея Назарова, если Европейский суд коммуницирует такую жалобу, российским властям придется объяснять, что геям не разрешили выйти в поддержку Путина из-за закона о так называемой “гей-пропаганде”.