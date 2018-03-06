В Петербурге пикетчики выступили в защиту политзаключённых

Полтора десятка активистов вышли с плакатами на Невский проспект в поддержку фигурантов так называемого “дела террористической “Сети”, антифашистов Виктора Филинкова, Ильи Шишкина и проходящего свидетелем Ильи Капустина. Активисты считают это дело сфабрикованным ФСБ. По мнению организатора пикетов, активистки петербургского демократического движения “Солидарность” Ольги Смирновой, публичность – это единственное оружие против произвола нынешней власти. Активистка обращает внимание на то, что 6 марта суд, где рассматривалась апелляция на меру пресечения для Виктора Филинкова, отказался приобщить к делу протоколы общественной наблюдательной комиссии, в которых были зафиксированы следы пыток на теле Филинкова. Смирнова уверена, что если бы суд намеревался осуществлять правосудие, а не указания силовых ведомств, этот момент должен был бы стать ключевым.

Сфабрикованным делом активисты считают и дело зоолога из Магадана Игоря Дорогого, арестованного за критические высказывания в адрес сталинских маршалов Жукова и Тухачевского. Ольга Смирнова считает, что Игорь Дорогой не относится к советским деятелям как к иконам, а его преследование напоминает былые преследования “за антисоветчину”.

Активисты сожалеют, что зоолог, побывавший во многих опасных экспедициях, по их мнению, подвергся наибольшей опасности не в условиях дикой природы, а в своей квартире, куда за ним пришли. Они обращают особое внимание на то, что ученого держат в СИЗО, несмотря на то, что у него четвёртая стадия онкологического заболевания.

Участники пикетов призвали прекратить преследования за “идеологические преступления”. Они считают, что настоящий источник угрозы для российского общества – это государственный террор, маскирующийся под нарастающей ”заботой о безопасности” и “мерами по предотвращению терроризма”. Они призвали также прекратить поднявшуюся в последнее время волну незаконных задержаний и административных арестов, наказать тех, кто виновен в лишении людей свободы вопреки всем нормам права.