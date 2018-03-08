Великобритания: отравление Скрипаля – "ужасающее преступление"

Предполагаемое отравление бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим газом "ужасающие и безрассудное преступление", – заявил в четверг представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Вместе с тем он призвал британцев не паниковать и не заниматься спекуляциями на тему о том, кто совершил это преступление. Ранее британская полиция сообщила, что 66-летний Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, 33 года, были отравлены в городе Солсбери. Власти рассматривают случившееся как покушение на убийство.

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд сказала парламенту, что использование нервно-паралитического газа на британской земле "является наглым и безрассудным действием". "Это было покушение на убийство самым жестоким и публичным способом", – сказала Радд. – Но если мы хотим быть точными в этом расследовании, то должны избегать спекуляций и позволить полиции продолжать расследование".

Радд заявила, что британские власти "ответят решительным и надлежащим образом, как только мы выясним, кто ответственен за него". "Мы полны решимости сделать все возможное, чтобы привлечь виновных к ответственности, кем бы они ни были и где бы они ни были", – сказала она.

Полицейский, который был одним из первых на месте происшествия, также пострадал, но сейчас пришел в себя и может говорить, сказала Радд ранее 8 марта, добавив, что его состояние остается серьезным.