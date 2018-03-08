Суд в Ираке казнит сестру бывшего лидера "Исламского государства"

Суд в Ираке приговорил к смертной казни сестру Абу Умара аль-Багдади – бывшего лидера запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Имя осужденной не называется, однако известно, что ее муж ранее был также приговорен к смертной казни за сотрудничество с "Аль-Каидой", сообщает газета The Washington Post.

Сестру бывшего лидера ИГ обвинили в пособничестве террористам. Она якобы занималась материально-техническим обеспечением и распределением денег между боевиками в Мосуле.

Абу Умар аль-Багдади возглавлял ИГ с 2006 года. Он был убит в 2010 году во время ракетного обстрела американо-иракских сил.

В июле 2017 года премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади объявил о победе над террористической группировкой "Исламское государство", после взятия иракскими войсками Мосула. Город более трех лет находился под властью боевиков.