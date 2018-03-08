Покушение на Сергея Скрипаля: табун, зоман и другие детали

В Великобритании продолжается расследование покушения на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Оба они в критическом состоянии находятся в одной из больниц города Солсбери. Там же находится полицейский, также получивший большую дозу нервно-паралитического вещества. Полиции уже известно, каким газом были отравлены Скрипаль и его дочь, но публично его состав пока не разглашается.

С момента отравления бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии прошло четыре дня, но журналисты не покидают своих боевых позиций в центре города Солсбери. Репортеры дежурят возле итальянского ресторана Zizzi, где, вероятно, и был отравлен бывший полковник ГРУ. Ресторан был оцеплен уже в воскресенье – как только стало понятно, что Скрипаль и его дочь пообедали там за пару часов до того, как прохожие обнаружили обоих без сознания на лавочке в парке, расположенном в сотне метров отсюда. Пытливые пожилые леди периодически обращаются к полицейским из оцепления с вопросами, полиция вежливо им отвечает, но с нами сотрудники отказались говорить. "Как долго вы пробудете здесь? Продолжатся ли следственные действия внутри?" – "К сожалению, мы не уполномочены отвечать на вопросы". – "О чем мы с вами можем поговорить?" – "Только о погоде, мадам". И к сожалению, это все, что мы услышали от полицейских.

Жители города, с которыми нам удалось поговорить, пребывают в мрачном беспокойстве: их сильно нервирует, что у них под окнами отравили российского разведчика, а перед этим в городе каким-то образом оказалось сильнодействующее отравляющее вещество – по последним данным, в результате происшествия в больницах с симптомами отравления оказались более 20 человек. Это полицейские и сотрудники служб экстренной помощи, которые первыми прибыли на место происшествия. Жители города больше всего обеспокоены состоянием здоровья полицейского, который тоже оказался в реанимации. Несколько часов назад стало известно его имя, это 38-летний сержант Ник Бейли, он пришел в себя и дает показания.

Путь Сергея Скрипаля и его дочери до того самого парка, где их обнаружили вечером в воскресенье, проследить довольно легко: в каждом месте, где они побывали, стоит полицейский кордон. От ресторана Zizzi по крытой галерее мы идем к бару The Mill, прямо по пути – фитнес-центр, мимо которого шли Сергей Скрипаль и его дочь, выйдя из ресторана, здесь они попали в объектив камеры наружного наблюдения. Бар всего лишь в нескольких десятках метров отсюда. Это один из самых живописных уголков города: узкий канал, на берегу которого, видимо, раньше стояла мельница, а теперь на ее месте паб под тем же названием. В окнах видны перевернутые стулья, поставленные на столы: заведение закрыто с воскресенья, вход охраняет одинокий полицейский.

Парк возле торгового центра, где нашли Скрипаля и его дочь, всего в сотне метров отсюда. Попасть в него невозможно: здесь тоже выставлено оцепление. Одна из скамеек накрыта тентом, очевидно – та самая.

Прежде чем сотрудники экстренных служб поняли, что имеют дело с сильным отравляющим веществом, прошло не менее часа. По словам врача, которая оказалась на месте происшествия, она на протяжении получаса оказывала первую помощь Юлии, пока коллеги пытались привести в сознание Сергея. Лишь позже стало ясно, что было задействовано высокотоксичное вещество, и на место прибыли эксперты в костюмах химзащиты.

Скрипаль и его дочь пятый день находятся в коме в окружной больнице Солсбери, никаких прогнозов врачи не дают. В больницу с камерой не пропускают, журналисты оттуда уже схлынули: комментариев медперсонал не дает, и по большому счету, что-либо узнать не представляется возможным. К дому Сергея Скрипаля (он купил его в 2011 году, через год после того, как его обменяли и он получил убежище в Великобритании), тоже не подойти: полиция пускает только жителей соседних квартир. Оцеплена даже могила жены Сергея Скрипаля Людмилы. Она умерла от рака в 2012 году и похоронена на кладбище в Солсбери, в трех километрах от его дома. На той же могиле висит мемориальная табличка в память об их старшем сыне, он умер год назад в России, внезапно, от печеночной недостаточности. Ему было 43, Сергей Скрипаль и Юлия были на могиле на минувшей неделе – по случаю его дня рождения. Полиция подозревает, что и здесь могут быть следы отравляющего вещества.

Британская пресса сообщает, что в окне дома Сергея Скрипаля был вывешен огромных размеров британский флаг – в знак того, что он истинный патриот Соединенного Королевства. Все эти годы он не скрывался: опубликованы его фотографии с дочерью в том самом ресторане Zizzi, сделанные два года назад: оба улыбаются и смотрят прямо в объектив. Полиция и пресса теперь разыскивают человека, который сделал эти снимки. Но пока что о нем нет никакой информации.

Британские официальные лица рассказали, что вещество, которым были отравлены Скрипаль и его дочь, определено – это нервно-паралитический токсин, для создания которого требуется хорошо оборудованная химическая лаборатория. Что именно это за вещество, пока не разглашается. Британский специалист по токсинам Аластер Хей рассказал Радио Свобода, что лучше всего при расследовании нервно-паралитических веществ исследовать след, оставленный в окружающей среде. Именно это может помочь увидеть "отпечатки пальцев" – происхождение и производителя вещества.

В случае со Скрипалем "отпечатки пальцев" ведут к лаборатории или исследовательскому институту военного предназначения. Аластер Хей, профессор токсикологии окружающей среды Университета Лидс и член британской правительственной группы советников по химическим военным реагентам, отвечает на вопросы Радио Свобода. Для начала:

Что не известно на данный момент

Сложно сказать, каким именно способом было совершено заражение. В случае применения подобных веществ возможны три варианта: через аэрозоль, через дыхание и через кожу.

Поскольку полицейский, соприкасавшийся с поверхностью тел зараженных (или пораженных) нервно-паралитическим веществом, также получил серьезную дозу заражения, можно предположить, что вещество было в форме аэрозоля. Но доказать это пока невозможно.

Невозможно также точно ответить на вопрос, где именно произошло отравление – в закрытом помещении или на улице. По информации, которая известна на данный момент, эксперты не берутся утверждать это на 100 процентов.

О чем можно говорить с оговорками

Подозрения падают на Россию. В принципе, возможность утверждать, какое именно вещество в какой стране произведено, есть. Аластер Хей поясняет, что для этого необходимо знать:

– В идеале следователи должны получить образец вещества из окружающей среды, тогда будут "отпечатки пальцев" и наводка, каким методом это произведено. А если вы знаете, каким методом вещество произведено, это дает возможность довольно хорошо понять, где именно. Потом следователи, конечно, должны найти все возможные контакты жертв, места, где они были, и так далее, чтобы определить, с кем именно они контактировали в период возможного заражения. Будут изучаться записи камер, чтобы определить, кто именно был тот человек, который прошел в толпе в тот час. Будут изучаться все доказательства. Но сейчас сложно винить кого-то. Мы даже еще не знаем, была ли дочь жертвой случайного заражения или преднамеренного. И кто это сделал? Так что надо подождать дополнительных доказательств.

О чем можно говорить с уверенностью

Даже специалисты, занятые в военной области и имеющие представление о всем спектре нервно-паралитических веществ, считают, что примененное вещество не является обычным реагентом:

– Нервно-паралитическое вещество определила лаборатория, которая обслуживает британское оборонное ведомство в части обороны от химического оружия. Они очень хорошо разбираются в этих вопросах. И они исключили вероятность того, что это зарин или фосфораген типа V-газ. Намного менее на слуху такие вещества, как табун и зоман. Думаю, возможно, отравление было совершено одним из них. Я бы изначально не исключал циклозарин, но поскольку лаборатория заявила, что это не зарин, зариносодержащие вещества тоже, наверное, стоит исключить. Итак, из пяти основных нервно-паралитических веществ самые верные кандидаты – табун и зоман. Но, конечно, есть и другие отравляющие вещества, так что давайте подождем окончания расследования.

Не стоит думать, что это вещество было получено в результате работы химика-одиночки, решившего "наказать" Скрипаля и его дочь.

– Это больше похоже на военное производство. И вот почему. Если вы профессиональный химик, вы легко найдете формулы производства зарина, табуна и множества других химических веществ. Но есть несколько проблем: его сложно произвести как субстанцию и сложно понять в домашних условиях, насколько произведенное вещество будет эффективным с точки зрения реакции на него. И конечно, всегда есть риск получить заражение. А в лабораториях как раз соблюдаются все нормы, чтобы ученый не получил заражения. Так что в данном случае мы имеем дело с производством военного типа. Хотя стоит подождать окончательных выводов.

Ученые могут получить точную информацию о характере вещества, потому что правительства знают очень хорошо, как и что производят другие страны, обладающие химическим оружием.

– Если следователи смогли получить образцы вещества из окружающей среды, то возможно, они получили химические соединения смеси, не вступившие в реакцию, или продукты полураспада. А это – "отпечатки пальцев" тех, кто произвел вещество. Правительства хорошо знают, что и как производится в других странах. Биологические образцы – типа мочи или крови – вам такого не дадут, потому что там вещество будет содержаться в микроскопических дозах. А образцы окружающей среды могут дать именно "отпечатки пальцев", – поясняет Аластер Хей.

Накануне о покушении на Сергея Скрипаля впервые рассказали официальные государственные СМИ. В эфире вечерних новостей на Первом канале ведущий Кирилл Клейменов использовал для этого угрожающе-иронический тон: "Я [...] не желаю никому смерти. Но исключительно из педагогических целей для всех, кто мечтает о подобной карьере, хотел бы выступить с предостережением, – произнес Клейменов, и добавил: – Профессия предателя – одна из самых опасных в мире. По статистике, намного более опасная, чем наркокурьер. Очень редко те, кто ее избрали, доживали в спокойствии и умиротворении до почтенных седин". Ведущий нашел уместным упомянуть, что загадочные смерти россиян, часто настроенных против российского режима, часто происходят именно в Великобритании. "Что-то там не то. Может, климат. Но слишком много в последние годы там странных происшествий с тяжелым исходом – люди вешаются, травятся, разбиваются на вертолетах и выпадают из окон в промышленных масштабах", – сказал Клейменов.