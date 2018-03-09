СМИ: Скрипаль перед отравлением работал на разведку Британии

Отравленный в Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль после отъезда из России в 2010 году продолжал работать на разведку Великобритании и других западных стран. Об этом со ссылкой на неназванные источники в спецслужбах пишет газета Financial Times.

Собеседники издания утверждают, что Скрипаля использовали для обсуждения возможностей российской разведки, ее приоритетах, а также методах вербовки и контрразведки. Источники Financial Times допускают, что именно это могло стать причиной покушения на Скрипаля.

66-летний Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в английском городе Солсбери. Они находятся в больнице в критическом состоянии. В России в 2004 году бывший разведчик был осужден по обвинению в шпионаже в пользу Британии. В 2010 году его обменяли на российских шпионов, задержанных в США.