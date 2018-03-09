Дело Скрипаля: в Солсбери направлен отряд химзащиты

В английском городе Солсбери около 180 военнослужащих приступили к дезактивации объектов, заражённых нервно-паралитическим веществом. Специальная миссия военных специалистов по работе с химическими веществами связана с заражением полицейского. Сержант Ник Бейли попал в госпиталь с серьёзным заболеванием вскоре после того, как побывал в доме бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, Юлии. Отец и дочь в минувшее воскресенье были найдены без сознания на скамейке в городском сквере, вблизи ресторана, в котором они побывали чуть ранее.

Британские следователи пытаются выяснить: подвергся ли полицейский заражению на месте, где были найдены двое граждан России, или он отравился, находясь в доме Скрипаля. Источники, близкие к расследованию, склоняются к версии, что сотрудник полиции был заражён во время посещения дома.

Газета The Gardian, пишет, что военнослужащие морской пехоты и спецподрозделения химической защиты были приглашены для сохранения найденных образцов отравляющих веществ и для эвакуации автомибилей из района, предположительно, подвергшегося заражению. Военные призвали население оцеленного района сохранять спокойствие.