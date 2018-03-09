Израильтяне застрелили палестинца на Западном берегу Иордана

В столкновениях между палестинцами и израильскими солдатами на Западном берегу в пятницу, 9 марта, был застрелен местный житель, сообщило министерство здравоохранения палестинской администрации.

Представитель израильских военных заявил, что убитый палестинец угрожал бросить зажигательную бомбу в сторону солдат - военнослужащие открыли предупредительный огонь. Об этом сообщило агентство Reuters.

Мирные переговоры между израильтянами и палестинцами, которые велись при посредничестве США, были прерваны в 2014 году. Позднее, администрация президента Дональда Трампа не смогла добиться сколько-нибудь существенного прогресса в возобновлении этих переговоров. Напряжённость между конфликтующими сторонами продолжает расти с тех пор, как Вашингтон заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и объявил о намерении перенести в Иерусалим посольство США.