Подземный Петербург: почему бастуют метростроевцы

6 марта в Петербурге остановилось строительство метро. Рабочие компании "СМУ-11 Метрострой", не получавшие зарплату три месяца, начали забастовку. Вечером 7 марта работы возобновились, но вряд ли проблемы, вызвавшие столь серьезную задержку зарплат, решены полностью.

Проходческий щит остановили рабочие, прокладывающие тоннель между двумя строящимися станциями – "Театральная" и "Горный институт". Рабочие, сидящие без денег три месяца, решили, что больше не могут питаться обещаниями: им не на что купить продукты и добраться до работы. О том, что у организации "СМУ-11" перед ними задолженность, известно давно, только за январь она составила около 76 миллионов рублей, но к марту у 500 человек, сидящих без зарплаты, терпение лопнуло.

Против гендиректора "СМУ-11" возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов, счета компании арестованы

В отношении генерального директора "СМУ-11" Андрея Морозова возбуждено уголовное дело из-за невыплаты денег рабочим. Генеральный подрядчик – "Метрострой". "СМУ-11" – это субподрядчик, к которому с 2016 года имеет большие претензии налоговая служба, обнаружившая незаконной вычет НДС по выплатам нескольким компаниям: выяснилось, что они получили деньги за работы, которые на самом деле произведены не были. Минувшим летом налоговики подали иск о банкротстве "СМУ-11", правда, суд этот иск не удовлетворил. Против гендиректора "СМУ-11" возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов на сумму 719 миллионов рублей, а счета компании арестованы в качестве обеспечительной меры. Именно поэтому, когда "Метрострой" перечисляет деньги на счета "СМУ-11", компания не в состоянии перевести зарплаты рабочим. Только когда они всерьез пригрозили забастовкой, была выработана схема расчета с каждым сотрудником персонально с помощью службы судебных приставов.

По этой схеме по требованию судебных приставов деньги должны перечисляться на специально созданный счет и уже оттуда попадать на карточки рабочих. Однако схема работала не слишком четко, до многих деньги так и не дошли, поэтому с утра 6 марта рабочие начали бастовать. Интернет-издание "Фонтанка" цитирует слова вице-губернатора Игоря Албина о том, что проблема находится на контроле правительства Петербурга и что к ее срочному решению подключены не только судебные приставы, но и городская прокуратура, и инспекция по труду. Вице-губернатор также сообщил, что своей должности лишился Михаил Цалко, замглавы КРТИ (Комитета по развитию транспортной инфраструктуры), отвечавший за строительство метро, а руководство "Метростроя" получило предупреждение о недопустимости подобных эксцессов с субподрядчиками.

Такая ситуация очень часто встречается на господрядах, говорит экономист Владимир Грязневич.

Генеральные подрядчики или много воруют, или они просто неспособны организовать работу и обманывают своих субподрядчиков

– Стандартная ситуация: фирмы-подрядчики выигрывают конкурсы и аукционы на госзаказ, получают деньги, но сами они, как правило, сделать ничего не способны и поэтому нанимают субподрядчиков. И с ними они сплошь да рядом обращаются по-свински, так было и при строительстве стадиона на Крестовском острове и много где еще. Генеральные подрядчики или много воруют, или они просто неспособны организовать работу, и они сплошь да рядом обманывают своих субподрядчиков – не платят им деньги или платят мало, доводят до банкротства. Обычно в таких историях, как та, что случилась сейчас со строительством метро, виноват генеральный подрядчик. С точностью мы, конечно, утверждать не можем, но очень на это похоже.

– А какова цель такого обращения с нанятыми фирмами – быстро срубить денег за выигранный контракт и потом никому не заплатить?

Скорее всего, "Метрострой" нанял эту фирму просто по дружбе – или за откаты

– Да. Ну, не всегда цель – прямое воровство. В данном случае мы сталкиваемся с тем, что все монополизировано. Скорее всего, "Метрострой" нанял эту фирму просто по дружбе – или за откаты, но похоже, что настоящего конкурса не было. Когда бывает настоящий конкурс, то выигрывают фирмы, которые демпингуют, предлагают заниженные цены, за которые выполнить работы невозможно, но они идут на это, потому что заранее готовятся обмануть своих субподрядчиков. Может, они напрямую и не крадут, но, стремясь выиграть, назначают такую низкую цену, что выполнить работы можно, только обманув субподрядчиков. И эта история часто повторяется именно с государственными заказчиками, в частном бизнесе такое бывает гораздо реже. Поэтому трудно предположить, что фирма, которая задерживает зарплаты своим рабочим, является первопричиной этой ситуации. Первопричина – генподрядчик, то есть "Метрострой". Это типичная картина жульничества, но, конечно, в каждом конкретном случае может быть что-то свое. Тут надо разбираться – может, и "СМУ-11" виновато, но вообще-то ей это невыгодно, ведь тогда ее внесут в черный список и в следующий раз не привлекут к работам. Люди, которые непосредственно выполняют работы, обычно заинтересованы в том, чтобы все было нормально, позволить себе жульничать могут монополисты, без которых заказчикам не обойтись. А в метро есть монополизм – у нас, кроме "Метростроя", строить метро никто не может. Был случай, когда какая-то частная фирма захотела этим заняться, но ее быстренько выкинули. Недаром вокруг "Метростроя" часто всякие темные истории. Монополизм этот, конечно, искусственный: строительство метро – это вещь специальная, но не такая уж уникальная. Есть же московские строители метро, есть фирмы, которые строят коллекторы для "Водоканала", а это то же самое, что метро. Там магистральные проходы с огромным диаметром, тот же проходческий щит, могли бы их привлечь – но нет. У них рынки поделены: вы строите для "Водоканала", и мы к вам не лезем, а мы строим метро, и вы к нам не лезете. Все это – следствие монополизма. Но у нас вообще все, что связано с метро, очень сильно пахнет криминалом – все монополизировано, судя по косвенным признакам, очень много взяток, и виноваты в этом, конечно, власти. Ведь метро у нас не самостоятельное, есть соответствующий комитет, который за него отвечает, то есть это происходит в связке с чиновниками. Я помню, как ФСБ возбудила дело против начальника метрополитена Владимира Гарюгина – и что? Ничего. На этом уровне они договариваются между собой. Недаром же Медведев сказал, что коррупция у нас системообразующая.

–​ Каковы же перспективы урегулирования проблемы с петербургским метро?

В администрации президента очень недовольны тем, как строился стадион, куда девались миллиарды. Но до выборов и чемпионата мира они решили это не трогать

– Конечно, фирма, у которой арестованы счета, нормально работать не может – любые деньги, которые на этих счетах появляются, забирает себе истец. Все такие случаи держатся только на ручном управлении, того же вице-губернатора Албина заставят все это разруливать – за результат-то отвечает он. Конечный ответчик – Смольный и тот же Албин. Даже за все федеральные стройки в Петербурге отвечает губернатор, поэтому все скандалы со стадионом после мундиаля вспыхнут с новой силой. Как доносит "разведка", администрация президента очень недовольна тем, как строился стадион, куда девались миллиарды. До выборов и до чемпионата мира они решили все это не трогать. То же самое и с метро. Во-первых, надо его закончить, во-вторых, большой шум перед выборами поднимать не хотят. Но, я думаю, летом, когда все будут в отпусках, нагрянут "каратели", возможно, достанется и губернатору.

До пресс-службы "Метростроя" дозвониться не удалось, но в связи с забастовкой на сайте компании появился официальный комментарий, где говорится, что "Метрострой" не имеет задолженностей перед "СМУ-11", и задержки заработной платы рабочим объясняются исключительно арестом счетов компании-субподрядчика. "ОАО "Метрострой" оказывает полное содействие действиям Трудовой инспекции, прокуратуры, службы судебных приставов. По данным на 6 марта, сотрудники начали получать выплаты долгов по заработной плате. Данный процесс контролируется специальной Комиссией по трудовым спорам, ОАО "Метрострой", прокуратурой города, Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры. По словам руководства СМУ-11, в самое ближайшее время заработная плата сотрудникам будет выплачена", – говорится в официальном сообщении. Вечером 7 марта проходка была возобновлена, на счета рабочих частично поступили выплаты за ноябрь.

Ситуация с имевшей место задержкой зарплат строителям стадиона и нынешней забастовкой строителей метро похожи, несмотря на разный характер этих строек, считает научный сотрудник Европейского университета в Петербурге экономист Андрей Заостровцев.

Вдобавок к невыплате зарплат существует опасность проседания туннеля в этом месте, если не будут вестись работы

– Схема везде одна и та же. По всей видимости, "СМУ-11", организация, которая строит метро, искусственно доведена до состояния, близкого к банкротству, ну, а дальше – традиционная история, как на космодроме Восточный. Там, конечно, гораздо большие деньги, но и метро тоже не мелочь. Пикантности происходящему добавляет то, что забастовка случилась прямо перед выборами, да еще случилась не где-нибудь в Сибири, а в Петербурге. Насколько я знаю, вдобавок к невыплате зарплат существует опасность проседания туннеля в этом месте, если не будут вестись работы. Что же касается ареста счетов и отношений подрядчика и субподрядчика, то тут требуется глубокое расследование – по сути, оно уже началось, счета арестованы, предъявлено обвинение в уголовном преступлении. Тут есть еще вот какая странность: это расследование началось еще в 2016 году, а счета арестованы только сейчас. Во всяком случае, уже в 2016 году надо было внимательно разбираться в этой ситуации и, может быть, не нанимать для строительства именно эту подрядную организацию, "СМУ-11", наверное, она не единственная из тех, которые способны выполнить такие работы.

Депутат Законодательного собрания Петербурга от фракции "Яблоко" Борис Вишневский не удивлен происходящим на строительстве тоннеля между станциями "Театральная" и "Горный институт" Лахтинско-Правобережной линии.

Это случается регулярно, и за это надо жестоко наказывать

– Это обычный бардак, обычное стремление заставить сделать работу вовремя, но не обязательно за это заплатить. К сожалению, это случается регулярно, и за это, на мой взгляд, надо жестоко наказывать. Тем более что это происходит, несмотря на то что средств на строительство метро в бюджете достаточно для того, чтобы люди вовремя получали зарплату. И если им ее вовремя не выплачивают, значит деньги или украли, или пустили их на что-то другое. И один, и другой вариант – это одинаковые безобразия. Поскольку работы возобновляются, финансовую проблему, видимо, удалось как-то решить.