"СПИД-инфо" и другие

Обозреватель газеты "СПИД-инфо" Оксана Семенова пожаловалась в Генеральную прокуратуру России из-за невыплат гонораров журналистам и задержек зарплаты. Всего руководство газеты задолжало сотрудникам более 8 миллионов рублей. Учредитель угрожает закрыть издание, если коллектив решит обратиться в суд. В такой же ситуации, как Семенова и ее коллеги, в России, по данным Росстата, более 57 тысяч человек, в общей сложности им должны 3,5 миллиарда рублей (в начале года сумма задолженности была 2,7 миллиарда). Эксперты утверждают, что эти цифры сильно занижены.

Журналисты "Спид-Инфо" раньше получали как зарплату, так и гонорары. В обращении (есть в распоряжении Радио Свобода) на имя Генерального прокурора Юрия Чайки говорится, что сотрудникам издания не платят гонорары уже больше двух лет, с июля 2015 года. С 1 января этого года их отменили устно, но журналистам об этом не сказали. Кроме того, заработную плату за последний год сотрудникам газеты выдают с задержкой в один-полтора месяца, пишет Оксана Семенова.

По данным сервиса "Контур.Фокус", в 2016 году выручка издательского дома "С-Инфо", куда входит газета, составила 483 миллиона рублей. В то же время чистая прибыль компании была 1,3 миллиона рублей.

Учредитель издательского дома Андрей Манн и генеральный директор Игорь Сазонов в курсе ситуации о невыплате гонораров журналистам. По словам сотрудников редакции, они неоднократно просили руководителей погасить задолженность, но реакции на это не последовало. И хотя гонорары раньше им перечисляли официально, подтверждающих это документов журналистам не давали.

В середине июля сотрудники издания заявили, что если задолженность не будет погашена, они обратятся в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, администрацию президента и трудовую инспекцию. После этого Манн встретился с инициативной группой газеты, и они договорились, что выплаты начнутся в сентябре 2017 года, подписав соответствующие документы. Но в сентябре этого не произошло. Андрей Манн в личной беседе попросил снова подождать. Радио Свобода в приемной учредителя издательского дома сказали, что руководство не будет комментировать этот конфликт.

По словам Семеновой, она написала заявление только от своего имени, хотя гонорары не платят всем. Остальные журналисты, среди которых много пенсионеров, побаиваются Манна, поскольку он умеет "жестко давить". Кроме того, у него двойное гражданство (России и США), и Манн не раз говорил коллективу, что, если они "будут выступать", то он в любой момент оставит их без работы и уедет за границу. Между тем гонорары составляли большую половину зарплаты штатных сотрудников: оклад изначально был небольшим и с их помощью журналистов стимулировали больше писать.

Жалобы журналистов на невыплату зарплаты и гонораров поступают часто и из разных регионов

Сопредседатель независимого Профсоюза журналистов и работников СМИ Павел Никулин говорит, что жалобы журналистов на невыплату зарплаты и гонораров поступают часто и из разных регионов. По его словам, "примерно раз-два раза в месяц кто-то обращается за консультацией". Никулин подчеркивает, что иногда он может только предположить, что у человека проблемы с работодателем, потому что тот использует фразы, вроде "а что делать журналисту, если… [ему не платят зарплату]". По словам Никулина, журналисты часто боятся хоть как-то говорить о своих проблемах из-за давления начальников.

В России с журналистами в большинстве случаев заключают не трудовой, а гражданско-правовой договор, объясняет секретарь Федерации независимых профсоюзов России и главный редактор центральной профсоюзной газеты "Солидарность" Александр Шершуков. И это существенно уменьшает уровень их защищенности. По его данным, ситуация, когда журналистам задерживают гонорары, довольна распространена в стране. По мнению Шершукова, основная проблема заключается в том, что журналистика – одна из наименее объединенных в профсоюзные организации профессия.

Точной статистики о невыплате зарплаты именно сотрудникам СМИ нет. В Союзе журналистов России на запрос Радио Свобода не ответили. Из 57 тысяч человек, которым, по данным Росстата, не платят зарплату, в основном работники обрабатывающих производств (38 процентов), строительства (23) и добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства, охоты (11 процентов). Чаще всего с задержкой зарплат сталкиваются жители Дальневосточного федерального округа – там задолженность составляет более 1,1 миллиарда рублей. За ним следует Северо-Западный федеральный округ (764,7 миллиона рублей) и Сибирский федеральный округ (597,1 миллиона рублей).

Росстат учитывает задолженность не по всем компаниям в России, а только по тем, которые эти данные им предоставили

Эти цифры могут быть занижены в несколько раз, предупреждает Шершуков. Дело в том, что Росстат учитывает задолженность не по всем компаниям в России, а только по тем, которые эти данные им предоставили, другие организации федеральная служба не проверяет. Проблемными регионами он называет Приморский, Алтайский и Забайкальский край, а также Свердловскую область. Согласно исследованию Центра экономических и политических реформ, в III квартале этого года было зафиксировано 27 трудовых протестов, больше всего их было в Ростовской области и в Приморском крае. Всего в третьем квартале произошло почти 500 конфликтов на предприятиях, что в три раза больше, чем в первом квартале и в два чем во втором. 91 процент из них – из-за задержки или невыплаты заработной платы.

Выступая в конце октября, президент России Владимир Путин заявил, что задолженность по зарплате происходит из-за "недисциплинированности" работодателей и "невнимательного отношения к людям". Он предложил усилить нормативную базу и уделять этой проблеме повышенное внимание, привлекая, если нужно, правоохранительные органы. Путин пообещал попросить Генпрокуратуру и Следственный комитет относиться к этому вопросу серьезнее.

Министр труда Максим Топилин тогда же заявил, что с начала 2017 года по статье 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат) были переданы в следственные органы 1200 дел. Однако по данным судебного департамента Верховного Суда, в первом полугодии этого года по ч. 1 и 2 статьи 145.1 всего осуждено 134 человека. В прошлом году по этой же статье суд приговорил 223 человека. В то же время на 1 января 2017 года задолженность по зарплате была перед 49 тысячами работников.

Чтобы доказать вину работодателя по ч.2 ст. 145.1 УК, суд должен установить, что он не платит зарплату из корыстных или личных побуждений. Юрист Центра социально-трудовых прав Ксения Михайличенко говорит, что сделать это почти невозможно, отсюда и такое небольшое количество осужденных по этой статье. По словам Павла Никулина из Независимого профсоюза журналистов, самые сложные ситуации – те, когда журналисты постепенно решают финансовые проблемы с работодателем, но взамен от них требуют неразглашения информации об этом. Проблема не становится публичной, а значит, сложнее надавить на руководителей. Историй, которые получили огласку, на самом деле немного. Одна из них связана с московским издательским домом Look At Media, который раньше выпускал The Village, Furfur, Wonderzine и Hopes&Fears.

В марте 2015 один из основателей LAM Алексей Аметов публично заявил, что в компании сложилась "нездоровая ситуация с выплатой гонораров внештатным авторам, фотографам и иллюстраторам". И сказал, что ИД приостанавливает сотрудничество с внештатными сотрудниками до 1 июня. На следующий день 86 внештатных сотрудников медиахолднига подписали обращение к руководству, в котором заявили, что задержки с выплатами начались "задолго до обострения кризиса и резкого роста курса валют" в марте 2014 года. "Look At Media никогда не отличался пунктуальностью в финансовых вопросах, особенно при работе с внештатными сотрудниками. Компания задерживала выплату гонораров от двух до восьми месяцев, – утверждал один из сотрудников LAM Антон Беркасов. По его словам, задолженности составляли от 2 до 150 тысяч рублей. Сотрудники обещали обратиться в суд, если задолженность не будет погашена до 1 апреля. Основатели Look at Me пообещали выплатить гонорары до 1 июня, но со многими внештатными сотрудниками расплатились только к концу года.

Мы были нищие и не могли планировать никаких трат, нам все время врали

Задержки выплат касались не только фрилансеров, но и штатных сотрудников. Бывший шеф-редактор The Village Анастасия Красильникова написала в Facebook, что сотрудникам всегда задерживали зарплату. "Мы были нищие и не могли планировать никаких трат, нам все время врали: обещали деньги завтра, через неделю, через две – и снова переносили сроки. Выдавали по четверти зарплаты, по пять тысяч, иногда выдавали только тем, кто особенно этого заслуживал (типа "входили в положение" тех, у кого ипотека или нужны деньги на лекарства)", – рассказала Красильникова.

О задержках зарплат пишут и говорят постоянно. Из недавних случаев – жалобы на работодателя сотрудников компании "Горизонт", строивших объекты Московского транспортного кольца и столичные автодороги. Они утверждают, что им до сих пор не заплатили за несколько месяцев работы. Против руководства компании в феврале этого года возбудили уголовное дело, но деньги не вернули до сих пор.

Сначала пропали премии, потом – зарплаты

С аналогичной проблемой столкнулись и рабочие Серпуховского лифтостроительного завода. Само предприятие было открыто в 2013 году, на церемонии был премьер-министр Дмитрий Медведев. Несколько лет все шло нормально, но ситуация резко ухудшилась летом 2016 года: сначала пропали премии, потом – зарплаты. Сотрудники предприятия обратились в прокуратуру, трудовую инспекцию и к президенту.

В отношении директора завода Виталия Шарипова было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 145.1 УК РФ. Впрочем, "это уголовное дело не помешало Шарипову открыть еще один лифтостроительный завод в Кировской области, а подписка о невыезде не помешала ему посетить церемонию открытия", – утверждают рабочие (письмо есть в распоряжении Радио Свобода). Они уже несколько раз приходили к районной администрации и отказывались уходить до тех пор, пока их требования о погашении долгов не услышат. 21 ноября они собрались у Приемной президента России в Москве. Тогда ответственный за работу приёмной Александр Козыренко заверил, что вопрос находится на контроле и будет решен в ближайшее время.

Юрист Ксения Михайличенко говорит: вопрос "что делать, если нам не выдают зарплату?" уже много лет находится в тройке лидеров, с которыми работники обращаются в Центр социально-трудовых прав. По ее словам, одной из главных проблем является то, что люди не знают, что им делать в случае невыплаты денег. Они могут месяцами ждать погашения задолженности, слушая обещания начальников решить проблему как можно скорее. В итоге рабочие доходят до точки, когда сделать уже ничего нельзя. Решением проблемы Михайличенко называет изменение всей системы защиты трудовых прав: начиная от объяснения начальникам и рабочим их прав и заканчивая изменением механизма работы судебных приставов. Если будут ускорены и судебные процессы, то люди меньше будут ждать выплаты задолженностей, уверена она.