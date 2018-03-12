Австрия отмечает 80-ю годовщину аннексии нацистской Германией

Австрия отмечает 80-ю годовщину аннексии этой страны нацистской Германией, когда Адольф Гитлер объявил свой так называемый "аншлюс Австрии". 12 марта состоится День памяти, который отметит события 1938 года, послужившие прелюдией к Второй мировой войне. В своем выступлении по случаю годовщины президент Австрии Александр Ван дер Беллен 11 марта призвал молодежь "не увлекаться неофашистскими и крайне правыми идеологиями".

"Люди не должны воспринимать мирное сосуществование и стабильные политические условия как нечто само собой разумеющееся", – заявил Беллен. Ван дер Беллен и канцлер Себастьян Курц планируют выступить с заявлениями на площади Хельденплатц на церемонии, в которой также будет участвовать австрийский художник и активист гражданских прав Андре Хеллер.

Австрия вызвала опасения среди европейских союзников, поскольку крайне правая Партия свободы (FPOe) вошла в кабинет 31-летнего канцлера Курца. Партия свободы является самой старой из правых националистических и антимигрантских партий, которые в настоящее время получают поддержку в Европе.

12 марта 1938 года в Австрию вступили пять подразделений германской армии под предлогом объединения двух немецкоязычных стран. Три дня спустя Гитлер был встречен большими толпами, приветствовавшими его. Он выступил с обращением к народу Вены.

После 1945 года Австрия была оккупирована четырьмя союзниками. По их соглашению, Австрия считалась "первой жертвой" нацистской агрессии. Оккупационные войска оставались в Австрии до 1955 года, когда Австрия получила полный суверенитет.