Новичок на цирковом шоу

Доброе утро!

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала парламенту нервно-паралитический газ, примененный 4 марта в Солсбери к бывшему полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии. Это “Новичок”, он разрабатывался в 1980-е годы в СССР.

До вечера сегодняшнего дня Россия должна объяснить, как произведенный ею газ, по сути, химическое оружие, мог попасть в Солсбери. Если этого не произойдет, Лондон будет рассматривать покушение на Скрипаля как “незаконное применение Россией военной силы против Великобритании”. The Guardian перечисляет (англ.) десять возможных ответов Лондона, среди них отзыв лицензии у RT, заморозка счетов российских олигархов, усиление присутствия войск НАТО у российских границ, отключение российских банков от системы SWIFT, присвоение России статуса государства-спонсора терроризма и даже обнародование секретных материалов о том, как Путин и его окружение отмывают деньги на Западе.

Президент Франции Эммануэль Макрон согласился поддержать ответные меры Великобритании, с выводами британцев о причастности России к отравлению Скрипаля согласен и глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон. Что говорят об этом деле в российской и британской прессе, складно изложено здесь.

Пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова сказала, что речь Терезы Мэй в парламенте была “цирковым шоу”, замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал версию британского следствия бредом и сказал, что отравлений в истории “не было со времен Троцкого” (правда, так и сказал), знаменитый своими приставаниями к журналисткам депутат Слуцкий квалифицировал уже упомянутый Джабаровым бред как “абсолютный”.

(Слуцкий, как выяснилось вчера, сам жертва западных провокаций: у Госдумы прошли пикеты в его защиту от грязных обвинений разных там журналисток. Журналистки, правда, не унимаются – теперь обвинения в домогательствах высказаны еще и против депутата Госдумы Станислава Говорухина).

Последнее из рубрики “Россия на мировой арене”. Международная федерация футбола готова отстранить Грецию от участия в международных турнирах, если она не искоренит на своих стадионах все виды насилия. Насилие было такое: владелец “Донского табака”, бывший депутат Госдумы Иван Саввиди, по совместительству гражданин Греции и владелец греческого футбольного клуба ПАОК, выбежал на поле с оружием и стал угрожать судье смертью за то, что тот не засчитал гол его команды. Национальный футбольный чемпионат приостановлен, выдан ордер на арест Саввиди.

Президентская гонка в России вышла на финишную прямую (а в Майами так и вообще вовсю голосуют за Путина):

В Петербурге задержаны пять активистов Навального, которые должны были координировать наблюдение на выборах.

Власти Москвы разрешили “Левому фронту” провести послевыборный митинг, а “забастовке избирателей” Навального – не разрешили.

Меджлис крымскотатарского народа призвал крымских татар не ходить на выборы в Крыму, президент Украины Петр Порошенко призвал Евросоюз не признавать этих выборов.

Санкции Евросоюза в связи с российской аннексией Крыма и войной в Донбассе официально продлены еще на полгода, а Служба безопасности Украины провела массовые обыски у журналистов с пророссийской позицией по делу об “информационной агрессии против Украины”.

Комитет палаты представителей США по разведке, большинство членов которого – республиканцы, завершил слушания о возможных связях команды Дональда Трампа с Россией. Связей не обнаружено. Теперь республиканцы готовят отчет на 150 страниц.

В Словакии, где после убийства журналиста в конце февраля, разразился политический кризис, ушел в отставку министр внутренних дел Роберт Калиняк.

В Москве на 83-м году жизни умер Олег Табаков, спектакли в МХТ им. Чехова отменили, прощание с Табаковым пройдет в театре 15 марта.

Первая из трех ссылок косвенно связана с фильмом, в котором Табаков сыграл одну из своих самых знаменитых ролей:

Философ Александр Морозов рассуждает о духовном смысле 70-х годов в России и в Европе: “В безбожном, изолгавшемся мире нужно найти какое-то новое основание для осмысленного взгляда на себя и других. В конце концов все закончилось Штирлицем, который действительно был воспринят всем народом как идеальный образ одинокой жизни в ложных обстоятельствах”.

Теперь про выборы. Художник Александр Шабуров рассказывает, как рисовал бюллетень рекламы ритуальных услуг “Вечная память” и участвовал в избирательных кампаниях 90-х годов, а бельгийский историк Давид Ван Рейбрук доходчиво объясняет, почему выборы не имеют ничего общего с демократией.

“Около 34 миллионов лет древние киты разделились на зубатых и усатых”. Занимательный рассказ про отважных косаток, которые охотятся на китов, а в дополнение, если вдруг кто еще не в курсе, – байка о том, как бог сотворил сову, сильно возмутившая православных верующих.

Искренне ваши,

Семь-сорок