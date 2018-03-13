Три билборда для Путина. Как в России используют идею из модного фильма

Центральный образ оскароносного фильма английского режиссера Мартина Макдонаха "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" – три ярко-красных билборда, призывающие шерифа маленького американского городка активнее расследовать смерть молодой девушки, – оказался настолько удачным, что быстро стал мемом и оказался подхвачен общественными активистами и политиками по всему миру. Теперь "три билборда" в разных вариациях можно встретить везде – от Лондона, где с их помощью граждане пытаются добиться от властей объективного расследования смертоносного пожара в многоэтажном жилом доме Grenfell Tower, до Приштины, где косовские активистки упрекают полицию в нежелании заниматься проблемой домашнего насилия. Не обошла эта мода стороной и Россию. Здесь пока никому не удалось полностью повторить замысел фильма (то есть выкупить рекламную площадь на трех билбордах для высказывания на острую тему), но стилистика картины Макдонаха уже вовсю используется оппозиционными активистами. Вместо шерифа в последнем билборде они чаще всего обращаются с упреком к президенту России Владимиру Путину. Кроме того, Россия и Путин несколько раз попадали на "три билборда" во время политических акций в других странах – например, против бомбардировок Сирии или "Марша женщин" против Дональда Трампа.

В конце февраля координатор вологодского штаба оппозиционного российского политика Алексея Навального Евгений Доможиров решил, как он сам говорит, "проверить наличие яиц у местных бизнесменов". Доможиров, поддерживающий идею "забастовки избирателей" и бойкота президентских выборов 18 марта, попытался разместить на трех билбордах на границе Вологды надписи "18 бездарно потраченных лет", "Впереди еще 6?" и "#забастовка". Обе рекламные фирмы, которым принадлежат билборды, отказались выполнять заказ Доможирова, сославшись на закон о рекламе, но не пояснив, чем именно предложенные к размещению надписи его нарушают. В результате Евгений Доможиров призвал сторонников Алексея Навального распространять в интернете фотоколлаж с изображением того, как могли бы выглядеть вологодские "три билборда", окажись местные рекламные компании более сговорчивыми.

Евгений Доможиров: "Мы решили повторить билборды из фильма, потому что это, конечно, классная идея. Как только я посмотрел фильм, она сразу пришла мне в голову. Давно не смотрел настолько хорошего кино. Что касается темы выборов, то нельзя было обойти основные события в жизни России. Отсюда созрел и текст. Как оказалось, я попал в самую точку: ведь все восприняли плакаты как антипутинские. "Все восприняли плакаты как антипутинские" Что характерно, даже большинство сторонников Путина прочли на нашей картинке посыл о бездарно потраченных 18 годах. В общем, несмотря на то что все рекламщики испугались их размещать, и даже в какой-то мере благодаря этому, основную задачу билборды выполнили. Мы показали текущую политическую ситуацию в стране в полной мере".

25 февраля, накануне третьей годовщины убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова, в Москве и других российских городах состоялись акции его памяти. В московском марше памяти Немцова участвовали тысячи человек. В том числе компания молодых москвичей, решивших повторить идею из фильма: они вышли на марш с плакатами в стилистике "трех билбордов", на которых были такие надписи: "Killed in view of the Kremlin", "And the man behind it all is still free?", "How come, chief Putin?" ("Убит напротив Кремля", "И человек, который стоит за этим, все еще на свободе?", "Как же так, шеф Путин?").

Инга Кудрачева, участница акции: "Как нам пришла в голову эта идея? Да просто придумали, сделали макеты, распечатали в типографии на самоклеющейся пленке, и всё. Уже после акции было много вопросов и даже нападок – почему мы сделали плакаты на английском, а не на русском языке? Мы очень хотели остаться в стилистике фильма. Сохранить шрифт, цвет, пропорции. Текст тоже переводили так, чтобы максимально было похоже на оригинал – именно по этой причине "шеф Путин", а не как-то иначе. "Аресты-то были, но заказчик до сих пор не найден" Еще в фильме на втором билборде было написано, что до сих пор нет арестов, но мы так писать не стали.​ Аресты-то были, но заказчик до сих пор не найден. Плакат с упоминанием Путина пришлось приклеить сзади второго плаката: в прошлом году на марше полиция отбирала все плакаты с упоминанием его фамилии, поэтому я решила не рисковать. Досматривали нас долго, полицейские никак не могли перевести плакаты, но в итоге пропустили".

В тот же день, 25 февраля, в Ярославле неизвестные воткнули в сугроб около входа в областной парламент три плаката, стилизованные под билборды из фильма. Их текст практически полностью повторял текст плакатов на московском марше памяти Немцова, но был написан на русском языке: "Застрелен у стен Кремля", "Заказчик не найден", "Как же так, Владимир Путин?". В Ярославле власти запретили проводить шествие памяти Бориса Немцова, поэтому активисты ограничились "точечными" акциями памяти убитого политика: помимо билбордов, они возложили цветы к стенам Ярославской областной думы, депутатом которой Немцов был до самой своей смерти. 7 марта участковый полицейский и сотрудник Центра по борьбе с экстремизмом (Центра "Э") допросили в связи с установкой "трех билбордов" волонтера ярославского штаба Алексея Навального и активиста Либертарианской партии России Александра Баикина: якобы именно его отпечатки пальцев были обнаружены на плакатах. Баикин отказался отвечать на вопросы полицейского и "эшника", воспользовавшись 51-й статьей Конституции РФ, позволяющей гражданам не свидетельствовать против себя. После этого его отпустили. Организаторы акции, попросившие не называть их имен: "Еще когда мы смотрели эту потрясающую и вдохновляющую картину, пришла мысль воплотить в жизнь задумку из кино. Хотелось показать, что мы знаем и помним, кто виновен в том, что убийство Немцова не раскрыто". "После просмотра фильма мы подумали о том, что было бы с этой ситуацией в России. Поняли, что настоящие билборды точно никто не согласует, нет таких смелых бизнесменов. Зато есть плакаты. Изначально мы предполагали, что нужно быть готовым к задержанию, и решили обойтись без пикетов. А уличное шествие нам не согласовали. Думали о том, где воткнуть плакаты – у дома Немцова или у его места работы. Все же решили, что лучше у Думы, хотя возможно, что у дома они бы простояли дольше. Убийство Немцова – это, пожалуй, самое громкое политическое убийство в России за последнее время. У нас в стране, как и в том фильме, все знают о нем, но кому-то постоянно мешают напоминания о незавершенности процесса".

В Краснодаре, как и в Вологде, идею из фильма решили использовать волонтеры местного штаба Алексея Навального. 11 марта они вышли на одиночные пикеты в центре города с плакатами в стиле "трех билбордов", но поскольку без согласования с властями можно пикетировать только по одиночке, для итоговой картинки участникам акции пришлось воспользоваться фоторедактором и сделать коллаж. На плакатах активистов было написано: "20 миллионов нищих", "100 долларовых миллиардеров", "Такую Россию ты выбираешь?". Несмотря на предпринятые меры предосторожности, всех участников одиночных пикетов задержала полиция, после проверки документов и переписывания паспортных данных задержанных отпустили. Михаил Беньяш, один из организаторов акции: "Текст мы вместе придумывали в закрытом чате Телеграма. Мысль использовать стилистику билбордов из фильма показалась настолько очевидной, что по дизайну ни у кого и вопросов не возникло. Больше обсуждали техническое выполнение. Был мозговой штурм по трем емким, связанным и цепляющим фразам. Выбрали этот вариант как лучше всего характеризующий путинизм: нищета одних и жирение других. Были еще и антивоенные лозунги, но мы решили не смешивать одно с другим".

Примерно в это же время, 9–10 марта, жители Санкт-Петербурга могли увидеть не три билборда, а один уличный плакат, расклеенный в разных точках в центре города и стилизованный под билборды из фильма. Текст на нем был лаконичным: "Нам билбордов не хватит спрашивать". Вскоре оказалось, что такие плакаты развесил в городе питерский уличный художник Миша Маркер. Миша Маркер: "Идея в том, что эта картинка просто является итогом происходящего вокруг ..... (кошмара)".

Россия и Путин несколько раз становились героями "трех билбордов" не только внутри страны, но и за рубежом. 20 января, в годовщину инаугурации Дональда Трампа сотни тысяч человек вышли в США на "Марши женщин", основными темами которых, как и год назад, стали права женщин и критика политики американского президента. Фотография, которую вы видите выше, была сделана американским актером и сценаристом Ником Паппасом на "Марше женщин" в Нью-Йорке. Надписи на плакатах, адресованных спикеру Палаты представителей Конгресса США Полу Райану, гласят: "Мизогонистический расист, поставленный Путиным", "И по-прежнему нет импичмента?", "Как же так, спикер Райан?".