Три билборда для Путина. Как в России используют идею из модного фильма

25 февраля, накануне третьей годовщины убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова, в Москве и других российских городах состоялись акции его памяти. В московском марше памяти Немцова участвовали тысячи человек. В том числе компания молодых москвичей, решивших повторить идею из фильма: они вышли на марш с плакатами в стилистике "трех билбордов", на которых были такие надписи: "Killed in view of the Kremlin", "And the man behind it all is still free?", "How come, chief Putin?" ("Убит напротив Кремля", "И человек, который стоит за этим, все еще на свободе?", "Как же так, шеф Путин?").