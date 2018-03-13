Лидеры Британии и США обсудят по телефону инцидент в Солсбери

Президент США заявил, что "осудит Россию или любую другую сторону", организовавшую химическую атаку в английском городе Солсбери. Британское издание Telegraph, сообщившее об этом, отмечает, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон уже подчеркнул, что не стал бы исключать вероятность кибератак против России.

Трамп считает, что отравление на территории Великобритании "выглядит" как "работа, выполненная Россией". Глава Белого дома сообщил, что на вторник, 13 марта, запланирован его телефонный разговор с британским премьером Терезой Мэй. Трамп подтвердил, что намерен выразить осуждение в адрес России или любой другой стороны, как только "получит неопровержимые свидетельства" об организаторах нападения на Сергея Скрипаля и его дочь с применением боевого отравляющего вещества. 12 марта, выступая в британском парламенте, Тереза Мэй также подчеркнула, что выводы предстоит сделать не на основе предположений, а на основе неопровержимых свидетельств.

По словам Дональда Трампа, он ожидает звонка от британского премьер-министра.

Ранее Борис Джонсон, министр иностранных дел в правительстве Мэй, предостерёг Москву от "недооценки возмущения в Великобритании в связи с химической атакой" и подчеркнул международную поддержку, которую оказывают Лондону в эти дни союзные страны, в частности, Франция и Германия.