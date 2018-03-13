Захарова: в случае санкций против RT британские СМИ не останутся в России

Британские СМИ не будут работать в России, если Лондон введет санкции в отношении телеканала Russia Today в связи с "делом Скрипаля". С таким заявлением выступила во вторник, 13 марта, официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщил "Интерфакс".

На заседании парламента в Лондоне в понедельник, 12 марта, несколько депутатов высказались за прекращение вещания в Великобритании "российского пропагандистского канала RT". Дебаты велись относительно вероятных действий Лондона в ответ на отравление в Солсбери. Премьер-министр Тереза Мэй, сказав, что, по всей вероятности, инцидент с отравлением был организован российской стороной, подчеркнула: для принятия решений нужны твердые доказательства.

Москве было предложено дать Лондону ответ до вечера вторника о причинах, по которым российское нервно-паралитическое средство боевого назначения могло оказаться на британской территории. В среду утром, по словам Мэй, в Лондоне будут обсуждать российский ответ. Российская сторона тем временем заявила, что не принимает "ультиматум" Лондона и не будет сотрудничать до тех пор, пока британская сторона не предоставит результаты своего расследования.