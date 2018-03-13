Ксения Собчак и Дмитрий Гудков создадут новую партию

Кандидат в президенты России Ксения Собчак и бывший депутат Государственной думы Дмитрий Гудков 15 марта объявят о создании новой партии на основе "Гражданской инициативы". Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает газета "Ведомости".

По информации газеты, Собчак объявит о создании новой политической партии на встрече со своими сторонниками в Москве. Там же будет присутствовать Дмитрий Гудков. Собеседник "Ведомостей" утверждает, что новая партия планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.

В разговоре с журналистом радиостанции "Эхо Москвы" Гудков не подтвердил и не опроверг информацию о создании политической партии вместе с Собчак.

6 марта Дмитрий Гудков и Ксения Собчак договорились о совместном наблюдении на выборах президента России. По словам бывшего депутата, штаб Собчак предоставит его штабу 3500 мандатов наблюдателей и 3500 мандатов членов избиркома с правом совещательного голоса, что дает им больше полномочий.