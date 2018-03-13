Две европейские организации признаны в России "нежелательными"

Министерство юстиции России внесло в список "нежелательных организаций" германскую "Европейскую платформу за демократические выборы" и Международный центр электоральных исследований из Литвы. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Запрещенные организации занимались поддержкой наблюдателей на выборах. Среди их спонсоров был фонд "Открытая Россия", Министерство иностранных дел Германии, Еврокомиссия, а также польский Центр по изучению Восточной Европы.

С 2015 в России существует список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых нежелательна на территории страны. За сотрудничество с ними предусмотрена уголовная ответственность. На данный момент в списке 13 организаций, включая фонд "Открытая Россия", "Национальный фонд в поддержку демократии", фонд "Открытое общество" и "Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию".