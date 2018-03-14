Мэй говорит сумкой, Трамп увольняет твитом

Доброе утро!

Посла Великобритании в России Лори Бристоу вызвали в российский МИД и заявили ему решительный протест в связи с “огульными обвинениями” по делу Скрипаля. Вот с таким лицом Бристоу вышел из МИДа.

Срок ультиматума, предъявленного Терезой Мэй России, истек, но в российском МИДе и не собирались успевать к дедлайну: министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что Британия должна была действовать в соответствии с протоколом Организации по запрещению химоружия и, в частности, предоставить России доступ к веществу, воздействию которого был подвергнут Сергей Скрипаль, чтобы в Москве провели собственную экспертизу. Позже пресс-секретарь МИДа Мария Захарова перевела слова Лаврова на понятный народу язык: Тереза Мэй “вообще не понимает, о чем говорит – взяла сумку, пришла, что-то сказала”. Сегодня Тереза Мэй, с сумкой или без нее, расскажет британскому парламенту, какие ответные меры примет Великобритания.

О нервно-паралитическом веществе “Новичок”, которое предположительно использовалось при покушении на Сергея Скрипаля, за сутки стало известно чуть больше. Здесь рассказывается, как мир вообще узнал об этой секретной советской разработке и где она применялась (проблема в том, что источник сведений об этом яде, по сути, один – бывший советский химик Вил Мирзаянов, ныне живущий в США). Здесь французский эксперт по химическому оружию критически оценивает имеющиеся сведения. Сам Мирзаянов пока поговорил только с британской The Telegraph, сказав, в частности, что Сергей Скрипаль и его дочь, даже если останутся в живых, вряд ли восстановятся (с этим согласен и французский эксперт).

Дональду Трампу кажется, что за покушением на Скрипаля стоит Россия (он уже обсудил это по телефону с Терезой Мэй, после чего поехал выступать на военной базе в Калифорнии с воинственной речью). Но есть и другие мнения. Председатель российской Госдумы Вячеслав Володин сказал, что попытка убийства Скрипаля – дело рук британских спецслужб, а член комитета Госдумы по безопасности, бывший глава ФСБ Николай Ковалев добавил, что “Новичок” мог храниться в любой из стран бывшего СССР, включая и Украину.

Министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд дала распоряжение проверить еще 14 случаев подозрительных смертей на территории Великобритании, и стоило ей это сделать, как стало известно, что в Лондоне найден мертвым бывший соратник Бориса Березовского Николай Глушков (никакой связи между его смертью и убийством Скрипаля пока не обнаружено, но расследование ведет контртеррористическое отделение Скотланд-Ярда). Опять же, вне всякой связи со Скрипалем, бывший владелец “Евросети” Евгений Чичваркин и директор ФБК Навального Владимир Ашурков, ныне живущие в Лондоне, рассказали корреспонденту New York Times, что за ними в Лондоне постоянно следят предположительно российские агенты.

Из Лондона – в Вашингтон, переживающий свою бурю. Президент США одним твитом уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона, назначил госсекретарем директора ЦРУ Майка Помпео и поставив на место Помпео его нынешнюю заместительницу Джину Хаспел. Тиллерсон узнал о своем увольнении от подчиненного, показавшего ему этот твит. Позже был уволен заместитель Тиллерсона Стив Голдстейн, публично рассказавший об этом. (Здесь прекрасная хроника политического землетрясения, англ.)

Назначение Майка Помпео, сторонника крайне консервативной “партии чаепития”, и Джины Хаспел, ранее возглавлявшей секретную тюрьму ЦРУ в Таиланде и причастной к уничтожению видеозаписей допросов с “особыми методами дознания”, еще должен одобрить Сенат. Поэтому пока обязанности госсекретаря будет исполнять пресс-секретарь Госдепа Хизер Науэрт.

Ей и придется отвечать, совместно с (пока не уволенным) министром обороны США, на воинственные заявления начальника Генштаба России Валерия Герасимова, который сказал, что в Сирии "боевики готовят инсценировки применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения", чтобы США могли обвинить в применении химоружия армию Башара Асада, после чего разбомбить Дамаск. Если они это сделают, Россия, по словам Герасимова, вступит в прямое военное противостояние с США (в Сирии).

Внутри России ФСБ продолжает ловить преступников, отправляющих боевиков в ИГИЛ, хотя о победе над ИГИЛ заявили все стороны, вовлеченные в конфликт в регионе.

Российская предвыборная кампания идет своим чередом: арендодатели попросили “Открытую Россию” освободить офис после того, как с ними поговорили “силовики”, в Саратове и Кемерове заблокирована работа штабов Навального, две европейские организации по наблюдению за выборами признаны в России "нежелательными", а Путин сегодня приедет в Крым. Будет митинг.

Бундестаг, как ожидается, сегодня изберет Ангелу Меркель канцлером Германии на новый срок.

Три ссылки по этому случаю будут удвоенными:

Два материала о демократии, у муравьев и у людей. Про муравьев рассказывает зоолог Елена Федосеева, прочитайте – и вы поймете, как страшно жить: бывают муравьи-рабовладельцы и муравьи-колонизаторы. Про людей объясняет политический философ Григорий Юдин, и у него иллюзий нет: “По сути, выборное представительство при постоянной ротации с участием всех граждан приближается к логике отбора жребием”.

Два материала о высокомерии Бродского. Здесь об этом вспоминает финская славист Санна Турома, а здесь – красавица из “Набережной неисцелимых” Мариолина Дориа де Дзулиани (для баланса она вспоминает об уме и обаянии Мераба Мамардашвили).

И два отрывка из книжек. Фрагмент из воспоминаний французского арт-дилера Амбруаза Воллара, посвященный Монмартру в 1890 году, и рассказ японского писателя Сибусава Тацухико (1928-1987) о том, как жена младшего начальника Левой гвардии родила лисенка – в общем, очередные лисы-обортни.

Искренне ваши,

Семь-сорок